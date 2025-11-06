Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Promueve ayuntamiento de Tlaxcala la salud bucal en las infancias de Acuitlapilco con actividades lúdicas

La Redacción

En el marco de la Semana Nacional de Salud Bucal, personal del área de salud del Sistema Municipal DIF Tlaxcala visitó el Jardín de Niños “Juan de la Fontaine”, en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, donde se llevó a cabo un rally educativo y recreativo para enseñar a niñas y niños la importancia del cepillado dental y del cuidado de la sonrisa.

- Anuncio -

De esta forma, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el alcalde Alfonso Sánchez García, fomenta hábitos saludables y previene enfermedades desde los primeros años de vida.

Mediante juegos, dinámicas y material didáctico, los menores aprendieron de forma divertida cómo prevenir la aparición de caries y mantener una adecuada higiene bucodental. Además, recibieron un kit dental y participaron en una plática práctica sobre la técnica correcta de cepillado, adaptada a su edad.

Estas actividades forman parte del trabajo permanente que realiza el DIF Tlaxcala para promover la salud integral en los distintos sectores de la población, especialmente entre las infancias, lo que refuerza el compromiso del gobierno municipal con el bienestar y la prevención.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Dos ataques armados en menos de 24 horas dejan un joven muerto y otro herido al norte de la capital poblana

Isaí Pérez Guarneros -
En menos de 24 horas, dos jóvenes fueron heridos de bala en diferentes presuntos ataques directos ocurridos al norte de la capital poblana. Uno...

Alumnos en paro del ITSSN denuncian nuevas amenazas con armas de fuego

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. – Nuevamente alumnos en paro estudiantil del Instituto Tecnológico de la Sierra Negra (ITSSN) dieron a conocer que fueron víctimas de actos intimidatorios...

Inicia ayuntamiento de Tlaxcala con la rehabilitación de la calle 20 de Noviembre

La Redacción -
El ayuntamiento de Tlaxcala dio inicio este jueves a los trabajos de rehabilitación y renivelación de la calle 20 de Noviembre, una de las...

Más noticias

Advierten científicos que el orbe está por entrar en la era de los huracanes categoría 6

La Jornada -
Tras arrasar Jamaica y Cuba, el huracán Melissa se interna en el Atlántico, y algunos científicos advierten que ya estamos entrando en la era...

Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

La Jornada -
California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos...

Agentes del ICE arrastran y detienen a una maestra de guardería en Chicago

La Jornada -
Chicago. Un video, que se volvió viral en las redes sociales, grabado en el exterior de una guardería de la zona noroeste de Chicago,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025