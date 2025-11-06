Promueve ayuntamiento de Tlaxcala la salud bucal en las infancias de Acuitlapilco con actividades lúdicas

En el marco de la Semana Nacional de Salud Bucal, personal del área de salud del Sistema Municipal DIF Tlaxcala visitó el Jardín de Niños “Juan de la Fontaine”, en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, donde se llevó a cabo un rally educativo y recreativo para enseñar a niñas y niños la importancia del cepillado dental y del cuidado de la sonrisa.

De esta forma, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el alcalde Alfonso Sánchez García, fomenta hábitos saludables y previene enfermedades desde los primeros años de vida.

Mediante juegos, dinámicas y material didáctico, los menores aprendieron de forma divertida cómo prevenir la aparición de caries y mantener una adecuada higiene bucodental. Además, recibieron un kit dental y participaron en una plática práctica sobre la técnica correcta de cepillado, adaptada a su edad.

Estas actividades forman parte del trabajo permanente que realiza el DIF Tlaxcala para promover la salud integral en los distintos sectores de la población, especialmente entre las infancias, lo que refuerza el compromiso del gobierno municipal con el bienestar y la prevención.