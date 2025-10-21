Promueve ayuntamiento de Tlaxcala cuidado ambiental en el mercado

Para mantener una ciudad limpia y ordenada, el ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Unidad de Protección al Medio Ambiente, realizó este lunes visitas a los comerciantes semifijos de la explanada del mercado capitalino, con el fin de supervisar el correcto manejo de los residuos y prevenir posibles focos de contaminación.

En esta ocasión, el personal municipal verificó que los comerciantes mantengan sus espacios libres de basura, eviten el desperdicio de alimentos en el piso y cumplan con las disposiciones del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Tlaxcala. Estas acciones se llevan a cabo de manera permanente, a fin de atender también las denuncias ciudadanas.

El gobierno municipal fomenta así la concientización y el diálogo e invitan a los comerciantes a sumarse al esfuerzo colectivo para mantener a la capital más limpia y evitar con ello posibles multas o sanciones

Con estas acciones, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, avanza en el fortalecimiento de una mayor cultura de respeto y cuidado al medio ambiente.