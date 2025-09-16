Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasCultura

Promoverá gobierno serie de documentales de Tlaxcala por los 500 años de su fundación: LCC

Promoverá gobierno serie de documentales de Tlaxcala por los 500 años de su fundación: LCC
José Carlos Avendaño
Tras la entrega del Fuego Simbólico de la Independencia a los 60 municipios, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros adelantó que como parte del programa para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala se promoverá una serie de documentales con la que pretenden posicionar al estado a nivel nacional e internacional.
“Tenemos que recordar y conocer verdaderamente la historia. Estamos preparando varios documentales que van a salir en medios digitales, en medios nacionales e internacionales para dar a conocer la verdadera historia de Tlaxcala”, subrayó.
El próximo 3 de octubre iniciarán los festejos por los cinco siglos desde que se estableció el primer obispado en Nueva España que se asentó en lo que hoy es la capital del estado.
“Que se preparen los tlaxcaltecas porque vienen muchas festividades de todo tipo: deportivas, muchas culturales. Tenemos muchas sorpresas porque estamos preparando algo muy especial para que todos los tlaxcaltecas nos sintamos orgullosos de nuestras esencia porque sin Tlaxcala no hubiera existido México”, comentó en entrevista colectiva.
Por otra parte, la mandataria estatal informó que actualmente realizan remodelaciones en oficinas de la Secretaría de Gobierno (Segob) y como parte de ellas pretenden instalar una galería de personajes ilustres de la historia de Tlaxcala a fin de reconocer a los héroes tlaxcaltecas que así como Felipe Santiago Xicohténcatl, recientemente incorporado al pase de lista de la Batalla de Chapultepec, tuvieron una participación importante a nivel local y nacional.
Tras encabezar la entrega del “Fuego Simbólico de Independencia” a los 60 municipios, la mandataria llamó a reivindicar el orgullo de la identidad tlaxcalteca y subrayó que las conmemoraciones buscan no solo recordar la fundación de la ciudad, sino también difundir la verdadera historia del estado y su papel en la formación de la nación mexicana.
Después de la ceremonia de entrega del “Fuego Simbólico de Independencia”, la gobernadora Lorena Cuéllar realizó un recorrido de supervisión de la obra en la Plaza de la Constitución, como parte de los trabajos de rehabilitación que se realizan en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad.
La acompañaron el titular de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Hernández Tapia y el presidente de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, entre otras autoridades estatales y municipales.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:15

“Nada detiene a una nación cuando el pueblo la sostiene”, afirma Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Al encabezar la ceremonia del desfile militar en ocasión del día de la independencia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que...

Atienden a siete personas con quemaduras de primer grado por pirotecnia en Panotla

La Redacción -
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que esta mañana, en la localidad de Jesús Acatitla, municipio de Panotla, se registró un incidente...

Encabeza gobernadora desfile cívico–militar por el CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presidió la ceremonia y el desfile cívico–militar conmemorativo al CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, con...

Más noticias

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

México y 15 países llaman a evitar violencia contra Global Sumud

La Jornada -
Ciudad de México. México y otros 15 países hicieron este martes un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra la Flotilla Global Sumud, que...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025