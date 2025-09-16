Promoverá gobierno serie de documentales de Tlaxcala por los 500 años de su fundación: LCC

Tras la entrega del Fuego Simbólico de la Independencia a los 60 municipios, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros adelantó que como parte del programa para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala se promoverá una serie de documentales con la que pretenden posicionar al estado a nivel nacional e internacional.

“Tenemos que recordar y conocer verdaderamente la historia. Estamos preparando varios documentales que van a salir en medios digitales, en medios nacionales e internacionales para dar a conocer la verdadera historia de Tlaxcala”, subrayó.

El próximo 3 de octubre iniciarán los festejos por los cinco siglos desde que se estableció el primer obispado en Nueva España que se asentó en lo que hoy es la capital del estado.

“Que se preparen los tlaxcaltecas porque vienen muchas festividades de todo tipo: deportivas, muchas culturales. Tenemos muchas sorpresas porque estamos preparando algo muy especial para que todos los tlaxcaltecas nos sintamos orgullosos de nuestras esencia porque sin Tlaxcala no hubiera existido México”, comentó en entrevista colectiva.

Por otra parte, la mandataria estatal informó que actualmente realizan remodelaciones en oficinas de la Secretaría de Gobierno (Segob) y como parte de ellas pretenden instalar una galería de personajes ilustres de la historia de Tlaxcala a fin de reconocer a los héroes tlaxcaltecas que así como Felipe Santiago Xicohténcatl, recientemente incorporado al pase de lista de la Batalla de Chapultepec, tuvieron una participación importante a nivel local y nacional.

Tras encabezar la entrega del “Fuego Simbólico de Independencia” a los 60 municipios, la mandataria llamó a reivindicar el orgullo de la identidad tlaxcalteca y subrayó que las conmemoraciones buscan no solo recordar la fundación de la ciudad, sino también difundir la verdadera historia del estado y su papel en la formación de la nación mexicana.

Después de la ceremonia de entrega del “Fuego Simbólico de Independencia”, la gobernadora Lorena Cuéllar realizó un recorrido de supervisión de la obra en la Plaza de la Constitución, como parte de los trabajos de rehabilitación que se realizan en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad.

La acompañaron el titular de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Hernández Tapia y el presidente de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, entre otras autoridades estatales y municipales.