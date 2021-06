Promete Cuéllar gobierno de inclusión y sin distinción de colores; pide dejar atrás la contienda

Trabajar para todos e inclusión sin distinción de colores, pues atrás quedaron las contiendas, prometió Lorena Cuéllar Cisneros, virtual gobernadora (la segunda mujer en la historia política de la entidad), durante el festejo de la victoria de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” en las votaciones del domingo 6 de junio.

La abanderada fue recibida en el centro expositor de la capital entre aplausos y porras de sus seguidores, al ritmo del “Son de la negra”, interpretado por el mariachi “Santa María”; del sonido del teponaxtle y de batucada. Caminó entre las y los invitados ubicado en las primeras filas, los saludó, abrazó y posó para las cámaras de sus celulares.

Se sentó unos minutos para escuchar a la cantante y actriz mexicana Arianna, quien se jactó de una amistad añeja entre ellas. “Sí pudiste a pesar de todos los pesares”, le dijo la artista que le dedicó la canción “Paloma querida”.

Armando Contreras Castillo, coordinador de la Cuarta Circunscripción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), agradeció la participación de la ciudadanía, a la que se dirigió como el “honorable pueblo de Tlaxcala”, pues de forma pacífica llegará la Cuarta Transformación (4T)”.

Cacareó los resultados de las elecciones de este domingo 6 de junio, pues las cuentas hasta este momento dan la victoria a la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, en la gubernatura, en las tres diputaciones federales y en 12 de 15 diputaciones locales.

Con este escenario legislativo, acentuó que la nueva gobernadora “tendrá mayoría” en el Congreso del estado para impulsar el andamiaje jurídico de la 4T. “No habrá pretextos para apruebe leyes en apoyo del máximo líder de la historia de este movimiento que se llama Andrés Manuel López Obrador”.

El también diputado federal apuntó que inicia la “fiesta democrática” y que continuará “por lo menos los próximos seis años”, pues la batalla (hacia la gubernatura) ha finalizado.

Apoyada por una intérprete de lenguaje de señas, Lorena Cuéllar reiteró su perfil profesional de docente y destacó la presencia de niñas y niños de educación especial, ante quienes recalcó que va entregar “buenas cuentas a Tlaxcala“.

“Llegó la hora de cambiar la historia y aquí están quienes fueron los guerreros más valientes, quienes no dejaron la casilla, quienes estuvieron al frente de la gran batalla que se dio ayer (el domingo)”, expresó en referencia a decenas de personas que se concentraron la tarde de este lunes en el Domo Blanco del Centro Expositor Adolfo López Mateos de la ciudad de Tlaxcala, sobre todo a integrantes de estructuras territoriales y del Frente Magisterial.

Comentó que no había disfrutado la ventaja que le dan los resultados, pues el domingo 6 de junio fue un día de tensión “porque se quiso desestabilizar, nos quisieron nuevamente robar la elección, pero no pudieron, gracias a ustedes”. ¡No estás sola!, le reiteró la concurrencia.

Lorena Cuéllar remarcó que gobernará para todos, sin distinción de color, pues su gobierno será incluyente, responsable y muy trabajador, para que la entidad sea ejemplo nacional “y vamos a demostrar de qué está hecho”.

Agradeció la confianza depositada hacia ella y a la población de los municipios. Ratificó su promesa de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “en memoria de mi madre, de mis ancestros y de mi familia”.

“Soy una mujer que va a trabajar para todos, se quedan atrás las contiendas, hoy invito a todos a la unidad, a trabajar en equipo, Tlaxcala nos necesita a todos”, enfatizó.

“Tengo años soñando en que llegara este día –confió la abanderada de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y PEST–, no por mí, por un pueblo al que le debo la dicha más hermosa que tengo que ha sido la de servir al pueblo en momentos difíciles, en los momentos más complicados de una familia ahí he estado, aun sin recursos”.

La nieta de dos ex gobernadores del estado (emanados del PRI) y quien por segunda ocasión compitió por este cargo, sostuvo que el pueblo siempre estará presente, incluso en sus eventos protocolarios.

La virtual gobernadora insistió en que en este proceso electoral hubo una alianza de “mucho poder” que se alió en su contra (en alusión a la coalición conformada por el PRI, PAN, PRD, PAC y PS). “Me echaron montón, pero ahí estuvieron ustedes para defender el triunfo de la Cuarta Transformación”.

Asimismo, remarcó que gobernará para todos los sectores productivos de la entidad, empresarios, transportistas, artesanos y personas dedicadas a los diferentes oficios, como los panaderos de Huactzingo, quienes asistieron a esta “fiesta democrática”.

Realzó que las y los tlaxcaltecas tendrán a un “gran aliado” que es el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Al tiempo que brindó “un nuevo horizonte para el estado”.

Lorena Cuéllar estuvo acompañada de liderazgos de los partidos integrantes de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, de algunos candidatos participantes en este proceso electoral y de su familia, su esposo, hijas y nietos. Aun cuando el evento se llevó a cabo entre medidas sanitarias, por algunos momentos se rompió el protocolo de la sana distancia.