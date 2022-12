Programa de Repuvet no ha evitado robo a transportistas de la Amotac, asegura Paulino Hernández

El delegado en Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), Paulino Hernández Mendoza consideró que el programa Registro Público Vehicular de Tlaxcala (Repuvet) no es efectivo para evitar el robo en carreteras, por lo que pidió a las autoridades la implementación de otra estrategia para combatir este delito.

Lo anterior porque, observó, los delincuentes cuentan con tecnología que inhibe la señal de los chips para la geolocalización que se colocan en los vehículos, momentos que aprovechan cometer sus fechorías.

“Desgraciadamente, la delincuencia está un paso antes que nosotros, nos sirven bastante los chips porque los identifican en los arcos de seguridad cuando nos roban un vehículo, pero cuando nos están atacando dentro de las carreteras (los delincuentes) cuentan con unos aparatos que inhiben la señal, y jamás volvemos a esa señal hasta que apagan el aparato, pero en ese momento ya quitaron el GPS”.

- Anuncio -

El líder transportista se refirió a la puesta en marcha del Repuvet en la presente administración, medida que, dijo, sí ayuda a combatir el robo de vehículos, aunque no de manera suficiente.

Recordó que la colocación de chip de geolocalización de vehículos fue obligatoria desde la administración estatal pasada, “y ahora no será diferente”. Aunque las autoridades actuales han advertido que quienes no se hayan registrado en el Repuvet no podrán realizar ningún otro trámite de su unidad a partir de enero de 2023.

- Anuncio. -

Pese a esta obligatoriedad, Hernández Mendoza lamentó que el delito de robo de vehículos no ha disminuido en el territorio tlaxcalteca, pues en los dos últimos años centenar y medio de agremiados a la Amotac fueron víctimas de estos ilícitos, pese a contar con los chips de geolocalización.

“Desgraciadamente, vemos los robos de vehículos en Tlaxcala y no los hemos recuperado, hace dos años tuvimos cerca de 150 robos a las unidades del servicio público y se recuperaron dos, pero porque sufrieron averías los vehículos o se poncharon las llantas y se quedaron varados, yo creo que sí tendríamos que buscar otra estrategia para combatir este delito”, acotó.

- Anuncio.. -

El delegado de la Amotac en la entidad refirió más de mil unidades agremiadas a esta organización cuentan con GPS, porque “nos lo piden las empresas de transporte y los que nos dan la carga”.