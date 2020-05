Programa de fertilizante y semilla de la Sefoa es a destiempo; la mayoría ha sembrado: Montiel

Como cada año, la entrega de fertilizante y semilla subsidiados por el gobierno estatal es a destiempo, ejemplo de ello es el ejido de San Luis Huamantla, en el que casi 90 por ciento de productores ya sembró maíz, aseveró el comisariado Alfredo Montiel Bretón.

“Y es que el campo no espera, estamos sobre el día, pero por la contingencia la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) pospuso el arranque del programa, en lugar de buscar un mecanismo para agilizar la distribución de los productos sin poner en riesgo a la población”, cuestionó.

La verdad –resaltó- ya es muy tarde, muchos ya sembramos, la mayoría, aproximadamente 90 por ciento, “pues ya a cómo estamos, a 14 de mayo, el ciclo está muy avanzado, estamos casi por entrar a junio, nada más tenemos como tres meses”.

Expuso que en casi toda la superficie se ha cultivado maíz, pues en este caso no podría dejarse pasar más tiempo, por lo que habrá algunos productores que se interesen por la adquisición de semilla de un cultivo diferente en las bodegas de Sefoa, como avena.

“En fertilizante es más o menos tiempo para aplicarlo, pero la semilla ya es desfasado, algunos ejidatarios de endeudaron para comprar insumos, tuvieron que realizar gastos que no tenían contemplados para la siembra”.

El pasado 4 de mayo, la Sefoa anunció el inicio del programa, abrió las bodegas pero apenas este miércoles 13 de mayo comenzó la entrega de los beneficios, afirmó.

“Además, se presenta el mismo problema de siempre, el proceso es tardado, hay personas que llegan a formarse desde las 6:00 horas y salen hasta las tres de la tarde; a algunas les dicen que ya no les tocaba, que ya no hay insumos o que el sistema ya no funciona, por lo que deben regresar otro día”.

Insistió en que la dependencia debe agilizar la forma de atención “porque es tiempo perdido, hay quienes piden permiso para ausentarse unas horas de su trabajo”.

Reprochó: “Se supone que el registro de cada productor ya se encuentra en el sistema, por eso no se entiende que lo hagan muy tedioso, sobre todo en este tiempo de pandemia en la que se debe evitar salir con frecuencia a la calle y tratar de mantener la sana distancia”.

Sugirió la instalación de módulos para mejorar la atención, “pero –recalcó- cada año es lo mismo y con la contingencia es peor; no sabemos si la gente que atiende no está capacitada o qué es lo que pasa[…] al campesino siempre nos tratan mal. No hemos tenido la fortuna de hablar de con el secretario de Fomento Agropecuario, Arnulfo Arévalo Lara, para platicar de este asunto personalmente”.

La economía “está muy difícil” y con estos obstáculos se complica más, de qué sirve tener en este momento condiciones climáticas más favorables que en 2019, si los apoyos se otorgan con retraso, expresó.

En tanto, a través de un boletín de prensa la dependencia informó que “avanza el suministro de insumos” en las 11 bodegas agrícolas y tres espacios temporales habilitados, donde están los fertilizantes y las semillas, y que el abasto por parte de proveedores es de acuerdo a la logística de la empresa correspondiente.