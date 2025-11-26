Programa “Confío en ti y Mejoramos Juntos tu Vivienda” transforma 200 hogares tlaxcaltecas y refuerza confianza ciudadana

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de apoyos del programa “Confío en ti y Mejoramos Juntos tu Vivienda 2025”, un esquema que se basa en la confianza entre beneficiarios y autoridades para elevar los niveles de bienestar de familias en condición vulnerable de la entidad, a través de acciones de mejora en los hogares.

En esta ocasión, un total de 200 familias tlaxcaltecas recibieron respaldo económico por 40 mil pesos para mejorar sus viviendas, reafirmando a este programa como uno de los más sensibles y de mayor impacto social de la actual administración.

“Me da mucha alegría ver cómo ayudamos a mejorar las viviendas de miles de personas. Muchos años esperé para ser gobernadora, y gracias a eso hoy podemos cumplir muchos sueños de familias que buscan salir adelante”, afirmó la mandataria.

Desde el Parque “Federico Silva” en la comunidad de San Hipólito Chimalpa, Cuéllar Cisneros señaló que el programa ha demostrado el compromiso de las familias tlaxcaltecas beneficiarias, quienes han cumplido con la comprobación de los recursos que reciben, lo que se ha traducido en el fortalecimiento y crecimiento de la estrategia.

Asimismo, detalló que, como parte de este esfuerzo, su administración ha realizado 40 mil acciones de vivienda en todo el estado, consistentes en puertas, ventanas, cuartos adicionales y baños, acciones que —dijo— transforman directamente la vida de miles de personas.

La gobernadora ratificó su compromiso de continuar trabajando con intensidad durante el resto de su administración. “Trabajaré incansablemente hasta el último día de mi gobierno, para retribuir la confianza que me dieron al permitirme ser su gobernadora”, enfatizó.

En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar explicó que el programa es resultado del trabajo coordinado con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) y de los recorridos constantes por las comunidades, donde brigadas levantan censos para identificar a quienes enfrentan mayores carencias.

Recordó que todos los apoyos y programas de la Secretaría de Bienestar son completamente gratuitos, lo que garantiza que ninguna familia quede excluida por motivos económicos, y señaló que la cercanía con la ciudadanía es fundamental para orientar adecuadamente los apoyos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Como parte del evento, se realizó la entrega simbólica de cheques a las beneficiarias Felicitas Cuatle Nezahualcóyotl, Erika Mendoza Zecua y Maricela Gómez Moreno.

Érika Mendoza Zecua agradeció el respaldo y reconoció a la gobernadora Lorena Cuéllar por impulsar programas que cambian la vida de las familias: “Es un apoyo maravilloso; gracias por ser esa gobernadora que necesitaba Tlaxcala”.

El titular de la SOTyV, David Guerrero Tapia informó que, en 2024, el programa benefició a 142 familias, consolidándose como un proyecto piloto exitoso basado en la corresponsabilidad comunitaria. Para este año, señaló, se incrementó el monto de apoyo de 35 mil a 40 mil pesos por hogar, y se amplió la cobertura a 500 familias.

Con el programa “Confío en ti y juntos mejoramos tu vivienda”, el gobierno del estado consolida una política social que combina cercanía, corresponsabilidad y resultados medibles.