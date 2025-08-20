Profeco recomienda Apps para el regreso a clases que ayudan el aprendizaje

En su edición de agosto, la Revista del Consumidor, publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pone sobre la mesa a las aplicaciones educativas como herramientas de ayuda para los estudiantes. La publicación “Apps para el regreso a clases”, señala que “las aplicaciones han demostrado ser útiles para el aprendizaje” e invita a madres, padres y estudiantes a “revisar y elegir las Apps que apoyarán a tu hija o hijo en este regreso a clases”.

La Profeco recuerda que la educación ha cambiado radicalmente en las últimas décadas gracias a la tecnología. Hoy, la integración de plataformas digitales transforma las dinámicas del salón de clases, generando procesos más dinámicos, flexibles y personalizados.

Las llamadas aplicaciones educativas o académicas tienen múltiples ventajas. Según la revista, estas herramientas permiten “crear espacios para compartir información, organizar contenidos que pueden visualizarse una y otra vez, responder dudas de manera más rápida y establecer un medio de comunicación entre los participantes”.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la accesibilidad y la flexibilidad. Los estudiantes pueden acceder al contenido en cualquier momento y desde cualquier lugar, una ventaja clave para quienes enfrentan limitaciones de horario o distancia.

En cuanto a las categorías, la revista sugiere distintas opciones. Para organización, sobresalen Classroom, que se integra con todo el ecosistema de Google, y Notion, que funciona incluso sin conexión a internet.

En el ámbito de la gestión del aprendizaje, se recomiendan Moodle, personalizable y adaptable, y Canvas, que aunque es de paga, cuenta con una interfaz intuitiva. También aparecen Anki, ideal para reforzar conocimientos de manera visual, y Khan Academy, reconocida por su gran variedad de contenidos interactivos.

En cuanto a idiomas, destaca Apps como Duolingo y Babbel, que ofrecen experiencias distintas, la primera gratuita y con una amplia selección de lenguas, mientras que la segunda es de paga, e incorpora lecciones interactivas con apoyo de profesores.

Para concentración y manejo del estrés, las sugerencias incluyen Forest, que ayuda a evitar distracciones; Calm, centrada en relajación y atención; y Focus@Will, que utiliza música personalizada para favorecer la concentración.

Para las videoconferencias, destacan Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, todas con funciones multiplataforma y distintas ventajas de seguridad y usabilidad.

Otro punto central es el aprendizaje personalizado. Estas aplicaciones se adaptan al ritmo y necesidades de cada alumno, lo que favorece una experiencia más eficiente. Además, la interactividad —mediante juegos, cuestionarios o retroalimentación audiovisual— fomenta la motivación.

La evaluación inmediata es otro recurso valioso. Varias Apps ofrecen reportes de desempeño y progreso, que ayudan a detectar áreas de mejora y consolidar fortalezas.

No obstante, la Profeco advierte sobre la necesidad de ser selectivos. “Actualmente existen innumerables aplicaciones educativas disponibles. Sin embargo, algunas pueden carecer de valor educativo. Por eso es importante que tengas cuidado al elegirlas y usarlas, ya que podrías encontrar algunas que pongan en riesgo tu seguridad digital o que cobran suscripciones innecesarias”, advierte la publicación.

Finalmente, la Profeco emite consejos prácticos: actualizar los dispositivos y contar con antivirus, descargar Apps solo de sitios oficiales, revisar políticas de privacidad y aprovechar herramientas de control parental para un uso seguro.