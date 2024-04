Productores del sector primario se manifiestan por falta de avance en carpetas de investigación

Debido a la falta de avance en las carpetas de investigación por robos perpetrados en su contra, productores del sector agropecuario de la zona oriente de la entidad realizaron de nueva cuenta una manifestación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y solicitaron la intervención del gobierno federal.

La mañana de este jueves arribaron a la ciudad de Tlaxcala y afirmaron que su movimiento no está politizado, “porque –sostuvieron– la política no nos interesa, sino solución a nuestro problema; nos han robado el patrimonio familiar, muchos nos quedamos sin nada”.

Reprocharon que a seis meses de haber presentado un escrito a esta dependencia, aún no reciben respuesta satisfactoria y –subrayaron– si “el estado no nos responde, ¿quién lo va a hacer?” Por ello, no descartaron la posibilidad de trasladarse hasta la capital del país para acudir a las autoridades federales.

Responsabilizaron al gobierno del estado y a la titular de la PGJE “de cualquier situación que pudiera suceder en la marcha que realizarán próximamente, pues no vamos a permitir que se siga abusando de nuestros intereses, de nuestro derecho”.

Recalcaron su petición de respeto al Estado de derecho y criticaron que los funcionarios y servidores públicos cobren un salario sin que haya resultados a favor de la ciudadanía ni sentencias para los malhechores.

Expresaron su molestia por sentirse despojados “no solo por la delincuencia sino también por las autoridades”, por la nula acción para castigar a los ladrones; al mismo tiempo, advirtieron que también recurrirían a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Tlaxcala y “a donde sea necesario” para que haya solución.

Reprocharon que hasta ahora solamente les han dado “atole con el dedo”, por lo que pidieron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que atienda sus peticiones, pues desde hace tres meses le solicitaron una audiencia.

De la misma forma, reiteraron su petición de destitución de Ernestina Carro Roldán como titular de la PGJE, ya que los delincuentes continúan libres y han causado un daño moral y económico a los ejidatarios, quienes has sido obligados a “alquilarse” como albañiles al quedarse sin herramientas para trabajar la tierra.

Por tanto, los productores convocaron a todas las personas del sector primario que han sido afectadas por la delincuencia, a través de robos, a realizar una marcha pacífica el día martes 9 de abril en el municipio de Huamantla.

Entre este grupo de agricultores de la región oriente de la entidad, se encontraban Efrén López Hernández, de Cuapiaxtla, exalcalde de ese municipio y también representante de la Red Estatal de Víctimas; así como Alfredo Montiel Bretón, expresidente del Comisariado Ejidal de San Luis Huamantla.

A finales del año pasado, los productores de la zona oriente iniciaron una serie de movilizaciones para exigir un avance de las investigaciones realizadas en torno a las denuncias interpuestas por robos cometidos en su contra.

De acuerdo con sus primeras declaraciones, no tenían solución en alrededor de 15 carpetas de investigación y que al menos a 10 personas les habían robado, en conjunto, cerca de 500 animales, pues cada semana se registraban de dos a tres hurtos con el mismo modus operandi.