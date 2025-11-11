Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Productores del campo han recibido subsidio de 23.6 mdp por uso de energía eléctrica para riego este año en Tlaxcala

José Carlos Avendaño

Los productores del campo de Tlaxcala han recibido un subsidio de 23 millones 670 mil 470 pesos en el costo de la energía eléctrica para riego agrícola en lo que va del año 2025, lo que representa un 65.5 por ciento en promedio de los montos a pagar en las cuotas 9N (nocturna) y 9CU (diurna).

Esta información fue proporcionada por el jefe del Programa de Desarrollo Rural de la representación de la Secretaría de Agricultura (Agricultura) en Tlaxcala, José Luis Prado Luna, quien junto con el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pedro Misael Albornoz Góngora, informó que del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 está abierta la ventanilla para la inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA).

Detalló que el programa otorga una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego, y que cuenten con título o concesión de uso de agua vigente, además de cumplir con sus obligaciones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Conagua.

A través del PEUA, agregó, las personas beneficiarias pueden recibir un subsidio de hasta 95 por ciento del costo de la energía eléctrica, lo que representa un apoyo estratégico para impulsar la producción de alimentos y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

La inscripción o reinscripción puede hacerse en las ventanillas del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) de Calpulalpan, Huamantla y Tlaxcala, o en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) de La Aguanaja, Zacatelco, Huamantla, Cuapiaxtla, Xaloztoc, Calpulalpan, Tlaxco, Hueyotlipan y Apizaco. Subrayó que todos los trámites del PEUA son gratuitos y sin intermediarios.

En Tlaxcala, este año se ha aplicado en promedio un subsidio de 65.5 por ciento a las unidades de riego, lo que se traduce en la cuota 9CU en 7 millones 638 mil 740 pesos y en la 9N en 4 millones 593 mil 240 pesos, lo que en suma da un total de 12 millones 231 mil 970 pesos.

Y han recibido subsidios por 23 millones 670 mil 470 pesos, de los cuales en 9CU son más de 13 millones de pesos y en 9N son cerca de 9 millones. El costo de la energía eléctrica aproximado de 1.69 pesos por kilowatt, apuntó.

El jefe del Programa de Desarrollo Rural especificó que hay 243 unidades de riego inscritas al programa en Tlaxcala, de las cuales 190 están registradas en la cuota 9CU y 53 en la 9N. la meta es reinscribir a las 243 para 2026 y “esperamos que lleguen algunas más porque algunas tienen el detalle del título de concesión del agua o no tienen su contrato de luz con la CFE al corriente o se inscribieron con otro tipo de cuota y no en la clave de riego agrícola de mediana o baja tensión que tienen sus cuotas propias”.

Por su lado, el director local de la Conagua, Pedro Albornoz dio a conocer que hay 700 concesiones para riego agrícola en la entidad, por lo que hay cerca de 450 usuarios potenciales, pero deben cubrir con todos los requisitos del programa para acceder al subsidio.

Los requisitos para una inscripción nueva son: presentar documentos que acrediten identidad, propiedad o posesión legítima de la unidad de producción, uso de equipos de bombeo o rebombeo, y aprovechamiento del agua para riego agrícola.

Para la reinscripción: si el expediente está actualizado, solo es necesario solicitar la reinscripción en las ventanillas de la Secretaría de Agricultura para mantener la cuota energética durante el ejercicio fiscal 2026.

