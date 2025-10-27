Productores del campo cierran la carretera federal México–Veracruz a la altura de Nanacamilpa

Productores del campo se sumaron a las movilizaciones para demandar al gobierno federal atención a problemas que aquejan al sector, de manera que este lunes cerraron la carretera federal México–Veracruz, en el tramo Sanctórum–Nanacamilpa, kilómetro 72+000, con tractores y vehículos de carga, para exigir atención de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante ello, autoridades estatales y federales recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y atender las indicaciones del personal en campo

“Con videovigilancia se identificó a un grupo de manifestantes que colocó tractores y un tráiler para impedir el paso vial. Elementos de seguridad ya toman conocimiento. Se recomienda extremar precauciones y tomar vías alternas”, posteó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) en sus redes sociales.

El pasado domingo 26 de octubre entregaron un oficio al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Julio Berdegué Sacristán, para exponer sus inquietudes sobre la crisis que enfrenta el campo, por lo que demandaron instalar una mesa de trabajo para discutir sobre precios, soberanía alimentaria, financiamiento, integración a mesas de negociación del precio de garantía y seguridad para campesinos y productores, así como apoyo para maquinaria y cosechas.

“Las organizaciones campesinas, productores agrícolas de granos básicos y demás integrantes del sector agroalimentario nacional, ante la profunda crisis económica, la falta de rentabilidad, la competencia desleal y el abandono que padece el campo mexicano, presentamos el siguiente pliego petitorio como condiciones mínimas e innegociables para el rescate y reactivación productiva del sector”, se lee en.

El cierre de la carretera es apoyado por de la comunidad local y es parte de una serie de protestas del sector agrícola que buscan visibilizar la difícil situación económica que enfrentan.

Los inconformes informaron que la protesta, que incluye tractores y camiones, se mantendrá hasta que las autoridades atiendan sus demandas. “Estamos luchando por un campo digno y por el reconocimiento justo a nuestro trabajo”, señalaron los campesinos, quienes llamaron a las autoridades estatales y federales para establecer diálogo inmediato que permita resolver el conflicto de manera pacífica.

Entre las peticiones al gobierno federal están precios justos y mecanismos de comercialización a través de precios de garantía fijados en 10 mil pesos por tonelada de maíz y 9 mil pesos por tonelada de trigo y otros granos básicos; además, implementar un esquema de compensación económica para asegurar que los precios pagados por la agroindustria no caigan debajo del nivel de ingreso objetivo; y fortalecer los programas y ventanillas de apoyo a la comercialización agropecuaria.

En materia de soberanía alimentaria y comercio internacional, exigieron que los granos básicos (maíz blanco, trigo, sorgo y arroz) sean excluidos del T–MEC y de cualquier acuerdo comercial que ponga en desventaja la producción nacional; prohibir la importación de maíz blanco para el consumo humano y establecer aranceles para la importación de otros granos y productos agropecuarios.