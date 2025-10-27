Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Productores del campo cierran la carretera federal México–Veracruz a la altura de Nanacamilpa

Productores del campo cierran la carretera federal México–Veracruz a la altura de Nanacamilpa
José Carlos Avendaño

Productores del campo se sumaron a las movilizaciones para demandar al gobierno federal atención a problemas que aquejan al sector, de manera que este lunes cerraron la carretera federal México–Veracruz, en el tramo Sanctórum–Nanacamilpa, kilómetro 72+000, con tractores y vehículos de carga, para exigir atención de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

- Anuncio -

Ante ello, autoridades estatales y federales recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y atender las indicaciones del personal en campo

“Con videovigilancia se identificó a un grupo de manifestantes que colocó tractores y un tráiler para impedir el paso vial. Elementos de seguridad ya toman conocimiento. Se recomienda extremar precauciones y tomar vías alternas”, posteó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) en sus redes sociales.

El pasado domingo 26 de octubre entregaron un oficio al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Julio Berdegué Sacristán, para exponer sus inquietudes sobre la crisis que enfrenta el campo, por lo que demandaron instalar una mesa de trabajo para discutir sobre precios, soberanía alimentaria, financiamiento, integración a mesas de negociación del precio de garantía y seguridad para campesinos y productores, así como apoyo para maquinaria y cosechas.

- Advertisement -

“Las organizaciones campesinas, productores agrícolas de granos básicos y demás integrantes del sector agroalimentario nacional, ante la profunda crisis económica, la falta de rentabilidad, la competencia desleal y el abandono que padece el campo mexicano, presentamos el siguiente pliego petitorio como condiciones mínimas e innegociables para el rescate y reactivación productiva del sector”, se lee en.

El cierre de la carretera es apoyado por de la comunidad local y es parte de una serie de protestas del sector agrícola que buscan visibilizar la difícil situación económica que enfrentan.

Los inconformes informaron que la protesta, que incluye tractores y camiones, se mantendrá hasta que las autoridades atiendan sus demandas. “Estamos luchando por un campo digno y por el reconocimiento justo a nuestro trabajo”, señalaron los campesinos, quienes llamaron a las autoridades estatales y federales para establecer diálogo inmediato que permita resolver el conflicto de manera pacífica.

- Advertisement -

Entre las peticiones al gobierno federal están precios justos y mecanismos de comercialización a través de precios de garantía fijados en 10 mil pesos por tonelada de maíz y 9 mil pesos por tonelada de trigo y otros granos básicos; además, implementar un esquema de compensación económica para asegurar que los precios pagados por la agroindustria no caigan debajo del nivel de ingreso objetivo; y fortalecer los programas y ventanillas de apoyo a la comercialización agropecuaria.

En materia de soberanía alimentaria y comercio internacional, exigieron que los granos básicos (maíz blanco, trigo, sorgo y arroz) sean excluidos del T–MEC y de cualquier acuerdo comercial que ponga en desventaja la producción nacional; prohibir la importación de maíz blanco para el consumo humano y establecer aranceles para la importación de otros granos y productos agropecuarios.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alcalde Alfonso Sánchez escucha y dialoga con comerciantes de la avenida Juárez

La Redacción -
A fin de mantener un gobierno cercano, que escucha y acompaña a la ciudadanía, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García recorrió comercios...

Tlaxcala, primer estado del país en certificar la calidad del agua de sus sistemas de abastecimiento público

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de certificados de calidad del agua a presidentas y presidentes de 59 municipios, con lo cual...

Segob anuncia reunión con familiares de la maestra de Atlixco desaparecida

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla anunció una reunión de seguimiento con los familiares de la maestra originaria de Atlixco, Jessica Portillo Aguilar,...

Más noticias

Ganancias de las Afore: 12 mil mdp; suben 24%

La Jornada -
Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) obtuvieron entre enero y septiembre una ganancia neta de 12 mil 172 millones de pesos, un...

‘Melissa’ ya es categoría 5, la más alta de huracanes; impactará Jamaica

La Jornada -
Kingston, Jamaica.- El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 el lunes mientras se acercaba a Jamaica, donde los meteorólogos dijeron que provocaría inundaciones...

Se desactiva amenaza de aranceles de EU; Sheinbaum conversó con Trump

La Jornada -
Ciudad de México. A través de una breve conversación telefónica realizada este fin de semana con el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025