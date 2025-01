En el Congreso del estado han echado las campanas al vuelo para difundir, lo que califican como la conclusión “histórica” de su primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal de la LXV Legislatura.

Es pretencioso presumir lo que debe ser, ni más ni menos, el cumplimiento de una obligación. En el Congreso están para trabajar y no para buscar una felicitación o un reconocimiento por parte de la ciudadanía, porque ocupan una curul para representar nuestro interés y para que cada peso que reciben, que no es poco, sea bien aplicado por la transparencia y la rendición de cuentas que entregan.

Cómo impactará esta “productividad histórica” en el respeto a los derechos humanos, porque si les gusta esto de autocalificarse de tal manera van tarde para despenalizar el aborto en Tlaxcala y, en hacer evaluaciones post legislativas a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y a la de Igualdad entre Mujeres y Hombres; cómo se verá reflejada en los bolsillos de las familias tlaxcaltecas su aprobación para que en este 2025 se pague más por un acta de nacimiento o qué tanto se agravará o no la condición de seguridad pública en el estado el no solicitar la comparecencia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, porque las cosas andan muy mal y la nota roja da testimonio del alza alarmante de hechos delictivos como robos, homicidios, feminicidios y más.

No, no basta con presumir que se ha desahogado un número importante de expedientes y de aprobación de iniciativas, porque aún falta mucho camino por recorrer para saber si lo que han hecho hasta ahora y lo que sigan haciendo durante el periodo total de la Legislatura realmente es para beneficio en el estado o más bien solo actúan para complacer y cumplir con las ocurrencias y caprichos del poder, porque es la ciudadanía quien debe evaluar la productividad del Congreso del estado y si su oficio político es realmente histórico o no, si es aceptable o no, porque ya se verá en los municipios el malestar o no de la población por el incremento en el cobro de servicios e impuestos o como las y presidentes municipales tendrán condiciones para atender el nuevo reto y esquema de la recolección de la basura en esta “nueva historia”.