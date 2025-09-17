Producción estatal de nopal aún es insuficiente para cubrir demanda internacional: SIA; celebrarán Día Nacional de este cultivo

Aun cuando es considerada una actividad “altamente rentable”, la producción estatal de nopal todavía es insuficiente para poder cubrir la demanda del mercado internacional, como el japonés. Mientras tanto, se abastece la demanda local.

Al respecto, Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), enfatizó que a través de la construcción de arcos de protección, que son sistemas integrales, se cuida este cultivo para obtener una producción mayor en la entidad tlaxcalteca.

“Tenemos oferta de los japoneses de comprarnos el nopal, quieren que les juntemos 10 contenedores al mes”, lo cual no es posible en este momento, porque para cumplir con esta demanda tendrían que reunirse también los productores de Hidalgo y de Puebla, mencionó.

Por ello, subrayó que se ha planteado incrementar el cultivo y el número de raquetas en el suelo, a fin de cubrir la requisición del mercado extranjero.

Remarcó que la SIA no tiene un padrón exacto de productores de nopal, únicamente cuenta con el dato de mil que lo trabajan, aunque hay “muchísimos otros” que lo hacen en terrenos pequeños o en la parte trasera de sus viviendas, pero “crean que hay cada vez más gente apostando” a este alimento, ya que prácticamente no representa pérdidas, solamente si no se le cuida, por lo que para evitarlo el equipo técnico de esta dependencia brinda capacitación.

Recordó que actualmente hay más de 25 productos elaborados a base de nopal, entre ellos, los utilizados en el área cosmética, ya que de la tuna se obtienen colores, y de botanas saludables; además de que las pequeñas raquetas son usadas para adornar platillos gastronómicos.

Por su parte, Rodolfo García Zempoalteca, técnico de la Cadena Nopal en la SIA, citó que los servicios están enfocados a pequeñas unidades de producción en más de 60 por ciento de los municipios, de ahí que busca comercializarlo a nivel local, pues el consumo per cápita de la población mexicana es de 6.4 kilogramos, debido a que ha registrado un incremento en los últimos años.

Puntualizó que de la colocación local se transita a mercados regionales, como los de la zona oriente, poniente, centro, sur y en la capital del estado.

“El consumo y venta del nopal está siendo una oportunidad para todos… se puede comercializar en diferentes tamaños desde siete centímetros hasta más de 30 centímetros, en diferentes presentaciones”, dijo.

Añadió que en la entidad la producción se caracteriza porque se realiza en módulos de 300 metros cuadrados y en cada uno se siembran mil 200 plantas, de las cuales se cosechan de tres mil 600 y siete mil nopales por mes, lo que implica un cultivo “altamente rentable” que ha alcanzado un precio por arriba de cuatro pesos (por pieza).

Explicó que un módulo puede tener hasta 10 invernaderos, en más de un cuarto de hectárea. En los últimos años hay dos centros de acopio estatales en donde se han comercializado más de 30 toneladas al mes.

Así lo dieron a conocer durante la presentación de la Sexta Edición del Día Nacional del Nopal Tlaxcala 2025, en el auditorio de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado.

Este evento se llevará a cabo el próximo 26 de este mes de septiembre, en el municipio de Tetla de la Solidaridad, puntualizó Bertha Sánchez Cuamatzi, representante de la Cadena Nopal, quien añadió que se prevé la participación de 560 productores (de los municipios de Ixtacuixla, Huamantla, Atlangatepec, Tecopilco, Chiuautempam, Xiloxoxtla, Tlaltelulco, Calpulalpan, Terrenate y el anfitrión).

Resaltó que esta es una planta benévola, “de la vida” y completa que abraza toda la cultura de las y los mexicanos, además de que da identidad. Abundó que el 26 de septiembre se realizarán diversas actividades desde las 09:00 hasta las 17:00 horas. Según la SIA, se calcula el arribo de alrededor de tres mil visitantes. A esta presentación acudió Giovani Montiel, alcalde de Tetla.

