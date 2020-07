Producción agrícola del norponiente de Tlaxcala registrará pérdidas del 60 por ciento: Salinas

Por las lluvias tardías y falta de apoyo al sector por parte de las autoridades, la producción agrícola de la zona norponiente de la entidad registrará pérdidas entre el 55 y 60 por ciento este año, advirtió Faustino Salinas Hernández, representante de la organización campesina “Tlahuicole” en Tlaxcala.

Consideró que esta situación se debe a que las autoridades de todos los niveles de gobierno no tienen como prioridad el campo y lo dejan al último cuando se trata de apoyarlo, de ahí que convocó a campesinos a llevar a cabo una protesta generalizada para exigir mayor atención al sector.

“El campo no es prioridad para el gobierno actual y es preocupante, por lo que esperaría que los campesinos, los dueños de las parcelas generen un movimiento de protesta, porque no vamos a poder sobrevivir, en estos momentos no hay ningún apoyo y estamos abandonados a nuestra suerte en el campo”, sostuvo Salinas Hernández.