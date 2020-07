Proceso interno y pugnas por candidaturas, podría fracturar a Morena: Molina

La renovación de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) provocará sin duda una fractura al interior de ese instituto político, la cual tendrá sus costos de cara a los comicios electorales en Tlaxcala y en el país, reconoció el encargado del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Joel Molina Ramírez.

De acuerdo al senador la falta de madurez de los actores políticos a nivel nacional y estatal, así como los intereses creados en la búsqueda de esta posición, provocará “divisiones internas en Morena”, las cuales podrían pasarles facturas de cara a la elección del próximo año, porque no todos los militantes “jalaremos parejo”.

“De todos modos va haber problemas porque no hay la madurez que quisiéramos y desde hace más de un año, o dos, se descuidó esto y creo que el partido va a enfrentar una elección con divisiones internas, no jalaremos parejo”.



Para evitar que la situación genere mayores daños, Molina Ramírez pidió a la dirigencia nacional de su partido designar “a un delegado” que si haga presencia en Tlaxcala, a fin de que verifique el trabajo partidista que se tiene en la entidad y posteriormente definir la viabilidad de nombrar o dejar que continúe la misma dirigencia.

“El estatuto así lo prevé, de que los procesos para nombrar a los órganos internos deben ser presididos por el Comité Nacional, que nombre a un delegado que vaya a platicar con nosotros que se ciña al trabajo que tenemos, de que no haya división y que organice y veremos si es para nombrar a los nuevos o para que continúen, ya se vería entre la propia militancia”.

Aseguró que, a diferencia de otras entidades federativas, en Tlaxcala se podrían disipar las pugnas internas por las candidaturas, pues los grupos han mostrado voluntad para para “mantener la unidad” en Morena.

‘Mire en el caso de Tlaxcala ese mi interés decirles que no se metan con Tlaxcala porque en Tlaxcala estamos dos personajes que si nos proponemos y comprometemos creo que lo vamos a hacer creo que no pasará nada en Morena porque estamos juntos y no hay quien pudiera vulnerar nuestra intención de mantener la unidad”.

Abundó que “no habló así de otros estados donde las cosas están muy crueles porque no había comités formales el secretario de un grupo, los secretarios de otro grupo están disputándose el partido y las próximas candidaturas”.