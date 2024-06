Proceso electoral fue inequitativo; prevaleció compra de votos e intromisión del Ejecutivo: PRD-PRI

Pese a los esfuerzos de la oposición, en Tlaxcala prevaleció una contienda inequitativa, con la intromisión del Ejecutivo federal, con el usos faccioso de los programas sociales a favor de Morena y la compra de votos, denunciaron los representantes del PRD y PRI ante la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Juárez Fragoso y Ángel Francisco Flores Olayo, respectivamente.

El perredista si bien reconoció el trabajo profesional del INE en la organización de esta contienda, sostuvo que pese a los esfuerzos del organismo, existieron viejos vicios y actos ilegales que propiciaron una contienda inequitativa y los cuales, influyeron en los resultados de la elección.

“Creemos que uno de los elementos centrales para la definición de los resultados electorales que se tiene en el país y en las diversas entidades federativas, incluyendo Tlaxcala, ha sido el manejo propagandístico de todo este sexenio del presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), haciendo mal uso de los recursos federales y prueba de ello es que El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ha evidenciado, emitiendo resoluciones a través de la Sala Especializada, en donde se ha establecido que ha incurrido en ilegalidades, que no ha sido sancionado, por la calidad que tiene de presidente, pero de que existe la irregularidades, existen”, denunció.

Además, enfatizó que ha sido evidente la compra de votos, el uso de programas sociales, la coacción de la voluntad popular a través de dichos esquemas, lo cual “solamente lo puedo implementar alguien que tiene los recursos para ello y son los gobiernos que hoy tienen el control a través de Morena y aliados…Esto implica que no ha habido inequidad en la elección, eso implica que parte de este manejo de irregularidades durante este sexenio ha generado la orientación hacia el voto de muchos de los ciudadanos y por eso estos resultados”.

Dicha postura fue replicada por el representante del PRI ante el INE, el ex magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, quien denunció la compra de votos a favor del partido en el poder.

No obstante, admitió que, hoy como antes –como cuando el PRI fue gobierno-, “la democracia en México la controla el partido dominante; la democracia es del partido en el poder, así ha sido y sigue siendo, se sigue manchando la democracia con la compra de votos”.

Antes, la consejera del INE, Edith Salazar Degante reconoció la existencia de actos ilegales como la compra de voto, así como otros actos ilegales y antidemocráticos que requieren ser erradicados a través de la cultura cívica de respeto a la voluntad ciudadana.

“Considero que el hecho de que, en el discurso público, no se habla de fraude electoral o compra del voto y muchas otras prácticas que dañan la vida democrática, no significa que no existan; sin duda persisten, por ello, tenemos que fortalecer la cultura cívica, para que desde las infancias y en todo el trayecto de vida, persista la educación democrática. Quizá sea una utopía, pero considero que vale el esfuerzo” apuntó.

