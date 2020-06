Procederán legalmente en contra de diputados por violencia política: Hernández

La diputada panista Leticia Hernández Pérez anunció que procederá legalmente por violencia política de género en contra de los legisladores que el pasado jueves destituyeron del cargo de presidentes de algunas comisiones a mujeres congresistas que impulsaban una enmienda para que en el próximo proceso el sector femenino encabezara las listas de representación proporcional.

En entrevista, la diputada, quien fue removida de las comisiones de Asuntos Electores y de Derechos Humanos, sostuvo que las legisladoras afectadas con el proceder de sus homólogos no deberán permitir dejar ese precedente y que éste quede impune.

“Vamos a proceder, claro que lo haremos, solo estamos analizando las vías, y los medios, porque consideramos que tenemos los elementos para proceder, porque lo que hicieron es violencia y es lo que llamamos violencia simbólica, la cual tiene una característica que es hacer que sea invisible y hoy lo hicieron con pares, con diputadas y diputados, incluso del mismo partido, aduciendo que el pleno es la máxima autoridad, pero estamos obligados a cumplir leyes y hacerlas cumplir, pero vimos un proceso de violencia, con violencia innecesaria, porque no era necesaria tanta violencia argumentando situaciones no acordes a la realidad del país”.



Por ello, no dudó en anunciar que “vamos a iniciar los procesos legales correspondientes y justamente estaremos con nuestros equipos jurídicos para ver cuáles son las vías idóneas para denunciar estas conductas y que sean sancionadas.

-¿Hay plazos fatales para que ustedes procedan?, se le cuestionó.

-No, hasta donde sabemos no lo tenemos, pero eso no significa que no lo vayamos a hacer, procederemos a la brevedad con todos los elementos, espetó.

La medida, explicó la diputada de Acción Nacional, será porque “fue clara la violencia que se vivió el pasado jueves y fue lamentable porque creo que los compañeros y compañeras fueron muy evidentes en incurrir en más de una causal de lo que justamente estábamos armonizando en materia de violencia política y eso estaban cometiendo, como quitar a Irma Yordana Garay de la Junta de Coordinación, quien como presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales estaba apoyando e impulsando la reforma”.

“También quitaron a la diputada María del Rayo Netzáhuatl quien es vocal de la Comisión de Igualdad de Género, y por apoyar esta reforma, la quitan de Finanzas y Fiscalización y al diputado Rolando Pérez, quien, como presidente de Puntos Constitucionales, siempre fue integrador de las reformas. Me parece lamentable que hayan hecho eso, no sé si de venganzas pasadas o demás, pero lo hicieron en el momento de la armonización, a parte a su servidora me remueven de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Electorales de las que era vocal”.

Además, la legisladora refutó lo dicho por su homóloga Luz Vera Díaz, quien la víspera aseguró que sus compañeras buscan hacerse las víctimas como no alcanzar acuerdos y beneficios, pues enfatizó que “no es un tema de victimización, que no ofendan la inteligencia de nadie, no nos hacemos víctimas, porque somos víctimas de esta situación, porque claro que hubo violencia política, hubo venganzas al interior y todo por trabajar el tema de la armonización y se salieron con la suya de que las mujeres no encabecen las listas plurinominales, porque quitaron ese transitorio, es una lástima que piensen así”.