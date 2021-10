Proceden penalmente contra el ex edil de Zacatelco por irregularidades financieras

Por incurrir, presuntamente en diversos ilícitos, como “corrupción en el ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio público y los que resulten”, el alcalde de Zacatelco Hildeberto Pérez Álvarez presentó una denuncia penal, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de su antecesor, el petista Tomás Orea Albarrán.

La querellar también es en contra de la ex síndica de ese municipio, Nelly Yadira Sánchez Sánchez; de la ex tesorera, Verónica Mimietzi Salamanca; del ex secretario del ayuntamiento, del ex director de obras públicas y de ex integrantes de la Comisión de Fiscalización y Hacienda, todos pertenecientes a la administración municipal 2017-2021, quienes son señalados por pobladores del municipio de Zacatelco “de incurrir en actos de corrupción”.

De acuerdo con el oficio que el nuevo edil presentó ante el Congreso del estado, Pérez Álvarez refiere que desde el inicio de su administración recibió “constantes reclamos por parte de los vecinos y de la ciudadanía, quienes en reiteradas ocasiones se han constituido en las instalaciones que ocupa la alcaldía exigiendo se haga justicia y no queden impunes las conductas ilícitas en que incurrieron los ex funcionarios municipales”.

- Anuncio -

Por ese motivo, pidió al secretario del ayuntamiento y tesorera municipal, “que realizaran la búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que obran en sus respectivas áreas, a efecto de localizar, dentro de los documentos que entregó la anterior administración, alguno que contenga información respecto de las personas físicas y/o morales que fueron beneficiadas con contratos de arrendamiento del parque vehicular, ocupado por la administración anterior para las actividades de recolección de basura, patrullas y transporte de personal”.

Sin embargo, sostuvo que de esa búsqueda no arrojó mayor información, ya que “únicamente se encontró copia de algunas facturas que refieren los datos de algunos vehículos arrendados en favor de las empresas Aurorian S.A de C.V y Logística y transportes Feuer S.A de C.V.

Detalla que, en el mes de febrero del año en curso, el ayuntamiento erogó 254 mil 188 pesos por el arrendamiento de diversas unidades vehiculares, entre los que aparecen números de serie y motor incompletos, mientras que en el mes de julio destinó 287 mil pesos, “cuyos nombres de serie y placas no figuran”.

También refiere que, del mes de septiembre del año 2019, “existe documentación que señala que la administración de Tomás Orea Albarrán destinó 227 mil pesos para ese mismo fin. Sin embargo, la información es imprecisa”.

- Anuncio -

A decir del alcalde de Zacatelco, “por más exhaustiva que fue la búsqueda realizada”, no encontraron mayor información al respecto, lo cual le permitió suponer que “servidores públicos pertenecientes a la pasada administración municipal, especialmente de las áreas de tesorería, obras públicas, secretaria y la Comisión de Fiscalización y Hacienda, por si o por interpósita persona, se encargaron de ocultar y/o destruir la información relacionada con los contratos de arrendamiento del parque vehicular ocupado por la administración anterior para las actividades de recolección de basura, patrullas transporte de personal”.

Por todo ello, Pérez Álvarez pidió que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) informe a la “Fiscalía el nombre, denominación y demás datos de identificación y constitución de las personas físicas y/o morales a quienes, en su carácter de arrendadoras, fueron beneficiadas por los contratos de arrendamiento del parque vehicular ocupada en la pasada administración municipal”.

También pidió se solicite el apoyo de la Secretaría de Movilidad a efecto de que informe el nombre del propietario y demás datos de identificación de las personas físicas o morales que aparecen como propietarios de las unidades vehiculares y de paso, “al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público proporcionen los datos de identificación y constitución de la empresa Aurorian S.A de C.V”, a fin de fincar o deslindar responsabilidades por el destino de cientos de miles de pesos en la renta de vehículos y que se puede constituir en otro tipo de ilícitos.