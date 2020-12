Problemas entre municipios limítrofes complica atención a plaga de descortezador en Malinche

El saneamiento de la plaga de descortezador en predios de particulares en la Malinche presenta un avance importante; sin embargo, el mayor porcentaje de áreas afectadas corresponde a municipios con problemas limítrofes, donde no hay atención aún, porque ninguna autoridad local asume la responsabilidad.

Así lo advirtieron integrantes del Comité de Saneamiento Forestal de la comunidad de Guadalupe Hidalgo, perteneciente a Acuamanala, quienes afirmaron que es sus terrenos han eliminado alrededor de 72 por ciento del daño causado por ese escarabajo en árboles. “Vamos bien, a buen paso”.

Identificaron que el problema más serio es las zonas limítrofes entre los distintos municipios afectados por el descortezador, pero con dificultades porque sus demarcaciones no se encuentran bien definidas. Cuentan con superficie comunal, es decir, no pertenece a ningún particular y además tiene una extensión mayor a la privada.

Se tiene conocimiento que realizan reuniones intermunicipales, “pero no se ponen de acuerdo, en tanto, la plaga continúa, aunque ahorita se durmió, prácticamente llevamos dos meses así, una parte de octubre, noviembre, lo que va de diciembre y se ampliará unos días de enero, pero a finales de este y principios de febrero despertará”, resaltaron.

De llegar en estas condiciones al segundo mes del año 2021 –alertaron-, el problema crecerá exponencialmente, por lo que sin trabajos de saneamiento “la historia de 2020 se va a repetir” pero una magnitud mayor y aceleradamente.

Agregaron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “estableció mal los mapas” y es por esta razón que tampoco se han deslindado responsabilidades para la atención a la plaga. “En San Pablo del Monte cortan arboles sin que necesariamente estén perjudicados por el escarabajo […]creemos que los municipios deben ayudarse y colaborar para frenar el daño, sin importar si el área es de uno o de otro”.

Dijeron que en su caso trabajan en colaboración con la asociación civil Maltlalcuéyatl, la cual está integrada por personas de todas las regiones afectadas y por personas especialistas en el tema, entre ellas, agrobiólogos, doctores en biotecnología e ingenieros agrónomos.

Ha sido una buena experiencia –resaltaron-, ya que esos expertos han apoyado en la realización de análisis de esta plaga y de otras consideradas secundarias, como la polilla, cuya consecuencia es mayor porque penetran el tronco o lo traspasan.

Durante las labores de saneamiento se han registraron incidentes, debido a que la afectación se encuentra en una tercera etapa de decadencia de los árboles. “La semana antepasada cayó un tronco sobre dos personas cortadores, a causa de los fuertes vientos; el impacto cimbró la tierra y provocó el derribe de otro árbol que ya no tenía tanto peso. Uno de los lesionados tuvo fractura en clavícula y otro un golpe en la cabeza”, indicaron.

Asimismo, remarcaron que es importante que todos los participantes en esta actividad conozcan e identifiquen las fases de la plaga, primero es en color amarillo, luego en café y al final en negro, cuando el descortezador ha dejado la planta pero ya ingresaron otros insectos.

“Si los árboles ya tienen un color más oscuro se torna peligroso estar cerca de ellos. Lo ideal es acelerar el corte mientras tengan un tono amarillo o café, para evitar riesgos”.

Además, anotaron que personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Nacional Forestal (Conafor) “ha estado viniendo a nuestros predios […] en general hemos tenido una respuesta positiva por este lado del sur del estado”.

Sin embargo, el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no lo ha hecho, a pesar “de que dijeron que iban a subir tres, cuatro veces, las mismas veces que han cancelado por razones diversas”.

Por eso insistieron en que otra situación preocupante en la Malinche “es la tala inmoderada de árboles para construir hornos de carbón, que en un trayecto de aproximadamente ocho kilómetros suman cerca de 50 o 60”.

“No sabemos si la Profepa no quiere venir para atender este problema –apuntaron-, nos dice que va a venir, pero por alguna razón no lo hace o quiere hacerse de la vista gorda, mientras esos fogones siguen ahí”.

Asimismo, expresaron que el cambio de titular en la Coordinación General de Ecología (CGE) ha sido favorable, a pesar de que al nuevo responsable le costó trabajo entender la problemática, pero ya se encuentra involucrado y ha facilitado los trámites de permiso y los dictámenes; “sin embargo, se requiere gente con perfil”.

Finalmente, comentaron que uno de sus compañeros, Odilón Paredes, fue invitado en calidad de ciudadano a formar parte del Comité Técnico Forestal, pero también fue postulado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la que es coordinador ambientalista y ecologista.