Prioridad cumplir con la validación de las iniciativas preferentes de gobernadora: Campech

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, el morenista Ever Alejandro Campech Avelar adelantó que el paquete de iniciativas preferentes, presentadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, será prioridad para la LXV Legislatura local, por lo que podrían ser validadas a la brevedad.

Por ello, ambas propuestas, como son la reforma a diversas disposiciones de la Ley de deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipio,; así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala por el que se crea la Secretaría de las Mujeres del estado de Tlaxcala, han sido turnadas a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; y a la de Finanzas y Fiscalización, las cuales, a través de sus integrantes, serán las encargadas de dispersar el contenido a los diputados que integran la actual legislatura.

“Decirte que efectivamente ya está el turno correspondiente a las comisiones que serán las encargadas de analizar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas preferentes y precisamente eso ya se hace”.

Tras la instalación de ambas comisiones, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que una vez que concluyan con el proceso de entrega-recepción, le darán trámite a las propuestas de reformas.

“Me parece que empieza la entrega-recepción de la comisión de Puntos Constitucionales, es lo que me comenta el presidente, Jaciel González Herrera, en donde me estaba haciendo mención que él ya va a empezar con el proceso de entrega-recepción, recordemos que se encuentra ahí todavía la diputada Reyna Flor Báez Lozano, quien tenía bajo su resguardo los archivos y todo lo correspondiente a esa comisión y me comentó que ya iban a empezar de ser posible hoy mismo precisamente para darle trámite a esas dos iniciativas preferentes del Ejecutivo”.

Aclaró que: “las comisiones se encuentran integradas y legalmente nombrados los presidentes para que eso les permita a las y los diputados, hacer las observaciones correspondientes y no tendremos que esperarnos al término que establece la propia ley para aprobarlas en su caso, sino que si se tienen con tiempo de anticipación y ya tienen también el análisis correspondiente las y los integrantes de las comisiones, cuando son en comisiones unidas o en este caso la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia darle el trámite correspondiente lo más pronto posible”.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso del estado, por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, en ejercicio de su facultad constitucional. Podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.

Para ello, tal y como ocurrió, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente y la comisión o comisiones dictaminadoras deberán discutirla y votarla en un plazo máximo de 20 días naturales, contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Estatal.

En tanto que el pleno del Congreso del estado deberá resolver dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la iniciativa preferente, respecto de la aprobación o no del dictamen que resuelva sobre ésta, debiendo observarse en su dictaminación y su posterior presentación ante el pleno, las formalidades y procedimientos que determine el Reglamento Interior del Congreso.