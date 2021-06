Primer Simulacro Nacional 2021 en Tlaxcala se realizó en 481 inmuebles y con más de 35 mil personas: CEPC

El Primer Simulacro Nacional 2021 en Tlaxcala se realizó en 481 inmuebles con la participación de alrededor de 35 mil 776 personas de 45 municipios, dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la que también reportó que el ensayo transcurrió sin mayor novedad.

De acuerdo con lo programado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la alarma sísmica comenzó a sonar a las 11:30 horas para avisar sobre un hipotético temblor de intensidad de 8.1 en escala de Richter con epicentro en las costas del estado de Guerrero, por lo que personal de 481 dependencias federales, estatales y municipales se aprestaron a abandonar de manera ordenada sus centros de trabajo, de acuerdo con los protocolos recomendados.

Cabe destacar que en el simulacro que se realizó en Palacio de Gobierno, los 132 trabajadores que se encontraban evacuaron el edificio de manera ordenada y portando cubreboca como medida de prevención contra el contagio de Covid-19. El tiempo de evacuación fue de 2:26 minutos, pues el personal debió concentrarse sobre la avenida Juárez, en virtud de que el zócalo capitalino se encuentra en remodelación.

En la entidad, de acuerdo con la CEPC, el ensayo se llevó a cabo en 45 municipios, en 481 inmuebles, de los que 107 son federales, 127 estatales, 31 municipales y 216 privados, donde participaron 35 mil 776 personas.

El simulacro también se realizó en el sector educativo con personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), y de los subsistemas de educación media superior u superior, dio a conocer la dependencia, la cual no precisó el número de personal participante.

Las brigadas de cada oficina del área central y de los diferentes subsistemas y niveles, actuaron conforme a los protocolos establecidos. Al escuchar la chicharra de la alerta sísmica, trabajadores y personas que se encontraban en las oficinas y áreas educativas salieron para resguardarse y ponerse a salvo, informó la SEPE-USET.

De manera inmediata los trabajadores confirmaron las brigadas y se activaron los protocolos de Protección Civil, guiaron a las personas hasta los puntos de reunión seguros, se pasó lista para verificar que todos se encontraran a salvo y con vida, se atendieron casos de personas que presentaron crisis nerviosa y se implementaron los cuidados y las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Por su parte, el director de Protección Civil del municipio de Tlaxcala capital, Julio Blanco Badillo reportó la participación de 276 trabajadores distribuidos en dos bloques en este evento.

“El tiempo de evacuación, desde que se emitió la alarma hasta que salió la última persona fue de 3 minutos con un segundo; no se simuló ningún incidente pues en el inmueble no hay servicio de gas, que es el principal detonador de fuego en caso de temblor, tampoco no se manejó tampoco lesionados ni heridos. En la hipótesis, se hizo la revisión del inmueble, de que ya estuviera totalmente evacuado y se supervisó visualmente que estuviera bien”.