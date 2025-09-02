Primer informe, tiempo de mujeres

La primera mujer presidenta de la República ha iniciado su mandato en tiempos interesantes y complejos. A 11 meses de mandato, sí hace historia no solo por la votación alcanzada sino porque, estudios de opinión como el realizado por Consulta Mitofsky, tiene un grado de aprobación a su gobierno del 71.4 por ciento en este agosto, muy por encima de sus antecesores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sus 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación ha manifestado que busca construir una República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable; una República fraterna, educadora, humanista y científica; de trabajo y salario justo, soberana y con energía sustentable, próspera, conectada, rural justa y soberana, que protege el medio ambiente y sus recursos naturales y, muy importante, de y para las mujeres.

Estos compromisos se lograrán a partir del diálogo entre la mayoría del partido gobernante y las inmensas minorías partidistas y sociales, que cada día más exigen que se reconozcan las problemáticas que padecemos en materia de seguridad pública y en nuestros sistemas de salud. Hay que superar los discursos viscerales y construir puentes también con las minorías políticas y sociales. Esta patria nuestra requiere que nuestra presidenta sea estatista y demócrata, incluyente y firme, que sea nuestra guía para interactuar como comunidad y en unión desde lo fundamental. Sin duda, una mujer como Sheinbaum Pardo tiene todos los elementos personales y políticos para lograrlo, pero debe abrirse desde la empatía y la inclusión a las exigencias que la sociedad demanda.

Hay que dar vigencia a la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva y el hacer que la Secretaría de las Mujeres trabaje para que no seamos borradas, silenciadas ni violentadas, que no existan más hechos tan lamentables como el cobijo a casos como el de Cuauhtémoc Blanco. Es inadmisible el regateo y retraso de los recursos a refugios o a los salarios de profesionales que atienden los centros LIBRE como se ventiló en Tlaxcala. Es imperante que se materialice la reforma constitucional en materia de cuidados y no se permita la impunidad ni la simulación en los casos de violencias, porque ya son muchas las muertas y las desaparecidas, y muchas madres buscan a sus hijas e hijos.