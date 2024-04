PRI y PAN suman a su coalición la búsqueda de las Comunas de Hueyotlipan, Xicohtzinco y Benito Juárez

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) validó la solicitud de las dirigencias estatales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para agregar tres municipios más a su convenio de coalición parcial en lo búsqueda de los ayuntamientos, por lo que ahora contenderán coaligados en 45 de las 60 Comunas.

Los consejeros del ITE, en sesión extraordinaria celebrada la noche de este lunes, avalaron la solicitud hecha por las dirigencias de los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala, a fin de que en los municipios de Hueyotlipan, Xicohtzinco y Benito Juárez también contiendan aliados, como ya lo habían previsto en el proceso para 42 municipios y los 15 distritos electorales locales.

Con ello, al PRI le corresponderá definir los candidatos a alcaldes en 24 municipios, siendo estos Atlangatepec, Axocomanitla, Calpulalpan, Chiautempan, Emiliano Zapata, Huamantla, Zacatelco, Amaxac, Ixtenco, Mazatecochco, Panotla, Papalotla, Texoloc, Tetlanohcan, Huactzinco, Tecopilco, Tzompantepec, San Pablo del Monte, Tocatlán, Xiloxoxtla, Muñoz de Domingo Arenas, San José Teacalco y ahora los recién integrados Hueyotlipan y Xicohtzinco.

Mientras que el PAN lo hará en 21 Comunas como son Acuamanala, Apetatitlán, Apizaco, Contla, Cuapiaxtla, Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa, Zacualpan, Sanctórum, Quilehtla, Teolocholco, Tepetitla, Terrenate, Tetla, Tetlatlahuca, Tlaxco, Tlaxcala, Totolac, Yauhquemehcan, Santa Cruz Tlaxcala, así como Benito Juárez, según lo aprobado por los consejeros.

“La modificación solicitada mediante el folio 0142711, consiste en incluir en la distribución referida a los ayuntamientos de Benito Juárez, Hueyotlipan y Xicohtzinco, obteniendo como resultado la distribución de 45 municipios, por lo que la coalición continuaría siendo en la modalidad parcial”, refiere parte del resolutivo.

Por otra parte, en la misma plenaria, los consejeros electorales rechazaron la petición que realizaron los ciudadanos José de la Luz Díaz Sampedro, Óscar Portillo Arenas, Manuel Hernández Díaz y María de Lourdes Reyes Mancilla, de ser registrados como candidatos a diputados locales por auto adscripción indígena, a través de acciones afirmativas.

A través de una respuesta a dicha petición, los funcionarios del ITE enfatizaron que “esta autoridad electoral únicamente cuenta con atribuciones para llevar a cabo el registro de candidaturas que sean postuladas mediante un partido político o a través de una candidatura independiente, pues la calidad de precandidatura, aspirante a una candidatura independiente y persona candidata no se adquiere automáticamente o por la sola intención o manifestación unilateral de la persona que pretende ser registrada… es decir, no fueron postuladas por un partido político, coalición o candidatura común conforme a los requisitos establecidos, tampoco observaron el procedimiento establecido para la selección de candidaturas independientes, por lo tanto, no resultan procedentes”.