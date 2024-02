PRI, PAN y PRD en contra de las reformas presidenciales; Morena y PT las respaldan

Mientras las dirigencias estatales de Morena y PT respaldaron las 20 propuestas de constitucionales que remitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues “apuntarían la transformación del país”, sus pares del PRI, PRD y PAN fustigaron la mismas, a las cuales, calificaron como tardías y “con fines netamente electoreros”.

La víspera, el mandatario envió al Legislativo un paquete de iniciativas de reformas constitucionales entre las que destaca revertir el régimen de pensiones, una enmienda para elegir a consejeros del INE, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter público y estratégico; asignar la Guardia Nacional al Ejército; fortalecer la austeridad republicana y desaparecer organismos autónomos, entre otras.

Te puede interesar: Lorenzo Córdova será orador único en la marcha contra reformas que enviará AMLO al Congreso

Ante ellas, el líder estatal de Morena, Carlos Augusto Pérez Hernández defendió las propuestas presidenciales al asegurar que buscan consolidar la cuarta transformación del país y generar mejores condiciones para la población.

- Advertisement -

Justas y necesarias son las iniciativas que presenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador para poder consolidar el proyecto de la cuarta transformación, por ejemplo, en el tema de un aumento progresivo a la pensión de los que más lo necesitan como son los adultos mayores y las personas con discapacidad permanente.

Abundó: “Otro tema y sin duda un pendiente que esperamos pueda consolidarse es el de la reforma electoral al plantear la desaparición de 200 diputados federales plurinominales, los cuales ya no tienen razón de ser, puesto que la época de opresión y de represión de los 70 y 80s, cuando se lleva a cabo esa última gran reforma y se le da voz a aquellas expresiones que no la tenían, pues hoy ha quedado rebasada y se ha convertido tan solo en un coto de poder al observar quiénes han integrado esa lista a nivel nacional de los plurinominales del PRIAN, también implica mayor eficiencia, menos obesidad para el aparato público y desde luego, un uso más eficiente de los recursos públicos”.

Asimismo, destacó la propuesta de reforma al Poder Judicial, en donde la sociedad podría elegir a los ministros y jueces. “Hoy el tema de que los poderes Legislativo y Ejecutivo son justamente emanados del pueblo tiene razón de ser también en que así sea con los integrantes del Poder Judicial.

- Advertisement -

Puedes ver: Devolverle a la Constitución “su dignidad, humanismo y franqueza”: AMLO

Cada una de las 20 propuestas fue respaldada por el líder estatal de Morena, quien vaticinó que si existen los consensos, éstas deberán ser aprobadas por los diputados para beneficio de la sociedad.

“En Morena estamos no solo estamos de acuerdo, propugnamos a todas voces que ojalá este paquete tenga muy pronto luz para consolidar esta cuarta transformación, esta cuarta Revolución pacífica que ha comenzado y que sigue teniendo una gran vigencia y beneficio para toda la población”.



Por su parte, la diputada federal e integrante de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, Irma Garay Loredo respaldó las propuestas presidenciales, al referir que se trata de propuestas que buscan beneficiar a la sociedad, acortar las brechas sociales que persisten e impulsar el desarrollo social.

Escueta, la legisladora abundó que las propuestas presidenciales “son muy positivas, además llevan el toque y los principios de la Cuarta Transformación”, por lo que confió que gozarán del respaldo mayoritario de los integrantes de la Cámara de Diputados de la cual forma parte.

En contra parte, la presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez consideró que estas propuestas solo son una estrategia electorera y un distractor más del presidente de México ante temas torales como la corrupción y el creciente número de violencia e inseguridad en el país.

“Este paquete de 20 reformas que propone el presidente, que lo hace con el tiempo reducido para probar no solamente atenta contra el sistema económico sino también contra el sistema judicial, por lo que confiamos en nuestro legisladores que estarán al pie del cañón defendiendo a los mexicanos y a las mexicanas”.

Abundó que la mayoría de las propuestas de gran calado son inviables, porque se carece de recursos, fuentes de financiamiento y andamiaje secundario, por lo que, afirmó: “solo son un distractor más para evitar que se exija una investigación sobre los escándalos que se han visto recientemente como la liquidación de los trabajadores de Notimex para la campaña de su candidata y muchos más desvíos de recursos o la información que se tienen de que ya hay investigaciones por sus nexos con el narcotráfico y que justo buscan llamar la atención; son propuestas netamente electorales, pero confiamos en nuestros diputados que no pasarán”.

Mientras, el secretario general del PRI en Tlaxcala, Teodardo Muñoz Torres calificó las propuestas obedecen a un “oportunismo electoral” de cara al proceso comicial que ya se vive y que busca, en el fondo, “a rebasar el autoritarismo que estamos ya viviendo”.

En entrevista, reiteró que su partido no avalará ninguna iniciativa que busque desaparecer los órganos autónomos, y mucho menos aquellas enmiendas que buscan debilitar al Poder Judicial o desarticular el régimen democrático.

“Las propuestas buscan aplastar a nuestra democracia, entonces sonará muy bonito pero en los hechos implica muchas cosas, restringe nuestra libertad. Además, muchas de las propuestas ya están contempladas en nuestra Constitución, como el derecho a la vivienda”.

Agregó: “Hay un descaro cuando dice que impulsará el servicio de salud gratuita para todos, cuando eso ya está contemplado, quizá solo le darán un nuevo matiz en la redacción, pero el presidente no ha cumplido en los hechos, porque ha tenido más de cinco años para tener un mejor sector de salud como Suiza, como lo prometió, pero simplemente lo destruyó y ridiculizó con ocurrencias como la megafarmacia que no funciona; además, destruyó ya nuestro sistema de vacunación que era reconocido a nivel internacional y con el cual habíamos desaparecido superado varias enfermedades que ahora ya regresaron”.

Por ello, el priista no dudó en señalar que las propuestas son “un oportunismo electoral, que van hacia una ruta al autoritarismo, porque la separación de poderes no le conviene y a los organismos autónomos les tiene miedo, porque no le gusta transparentar sus excesos y de los suyos, y mucho menos quiere un árbitro electoral que le llame a cuentas… lo que propone no tiene sentido para estos momentos, creo que es una ruta escondida para llegar a rebasar el autoritarismo que estamos ya viviendo…No es casualidad, que, a unos meses de la elección, Morena busque enfrascar a la oposición en una discusión estéril y sin rumbo. Lo que hace es una falta de ética y de falta de valores democráticos, porque busca sacar ventaja a nombre del pueblo”.

En tanto, la presidenta estatal del PRD, Patricia Zenteno Hernández consideró que si bien alguna de las propuestas del mandatario “merecen un análisis detallado”, otras solo representan “un esfuerzo tardío para tratar de llevar a cabo acciones a las que no les puso interés durante todo el curso de su gobierno”.

De entrada, adelantó que su partido no respaldaría la reforma electoral ni al Poder Judicial, y mucho menos la desaparición de organismos autónomos, porque se trata de enmiendas que buscan centralizar el poder.

“Esas propuestas son solo una parte de la estrategia electoral del presidente, de mantenerse en su afán de desaparecer la independencia de los poderes, por buscar querer controlarlo todo. La división de poderes es fundamental para nuestra democracia y bajo ningún criterio se puede entender que jueces, magistrados o ministros sean elegidos por el voto del pueblo, el Poder Judicial es de alta especialización, no puede caer en el juego de la popularidad, sería muy peligroso para la estabilidad y la justicia de la nación”.

La perredista consideró que su partido estaría en la disposición de apoyar solo aquellas enmiendas que beneficien a la sociedad, pero sin fines electorales ni propagandísticos, pero sobre todo, las que sean viables.

“Es muy importante que se mejore el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos, pero se debe revisar que tan factible son algunas de las iniciativas, pues suenan muy bonitas pero detrás debe haber un andamiaje fuerte, una economía sólida, que desafortunadamente no existe, el gobierno no ha procurado un verdadero desarrollo. De poco sirve que anuncien un incremento en el salario mínimo si la canasta básica se dispara por encima de ese monto por una inflación alta y constante”.