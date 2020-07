PRI no avalará reformas electorales a modo; pediría al Ejecutivo vetarlas

En Tlaxcala no hay condiciones para concretar una reforma constitucional y legal de fondo en materia electoral, reconoció el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán, quien advirtió que este instituto político “no se prestará a una reforma a modo”.

Incluso, reconoció que aunque el PRI no cuenta con el número suficiente de votos para hacer frente a cualquier enmienda que trastoque la equidad en el proceso por la gubernatura, la renovación de los 60 ayuntamientos, el Poder Legislativo local y 299 presidencias de comunidad, solicitarían al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez el veto de cualquier enmienda con ese talante, amén de promover acciones de inconstitucionalidad a esas enmiendas.

Este miércoles, en conferencia de prensa virtual, en la que fijó su postura y respaldo a las acciones del gobierno del estado en torno a la atención de la pandemia por la Covid-19, Rodríguez Roldán habló de los trabajos de la reforma electoral que se realizan al interior de la LXIII Legislatura local.

El ex diputado local no dudó en señalar que, por lo acotado de los tiempos, quedan escasos 10 días para concretar una reforma constitucional, por lo que a los diputados no les dará tiempo concretar reformas de avanzada, a pesar de que tuvieron más de un año para analizar estos temas.

“Por los tiempos, no hay condiciones para una reforma de fondo como se necesita y desearía, pero no nos prestaremos a una reforma a modo, que trastoque los principios rectores del proceso, como la equidad, esperemos que podamos coincidir con los acuerdos, pero, sobre todo, que esta reforma no se preste para afectar la equidad[…] No tenemos los votos suficientes, pero he hablado con nuestra diputada y con los secretarios electorales de otros partidos, para que se impulsen propuestas de beneficio, pero no aprobaremos nuevas disposiciones a modo de alguien que afecten la equidad en este proceso”, espetó.

En caso de advertir alguna reforma a modo, solicitarían al Ejecutivo ejerza el derecho de veto, se le inquirió.

-Claro que sí que se vete, pero hay también la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad, pero no adelantemos posiciones, hay que esperar para ver hasta dónde nos afecta- apuntó.

No obstante, respaldó las propuestas hechas por diversos organismos, legisladores y partidos para aumentar a 4 por ciento el porcentaje de la votación total válida que deberán alcanzar los institutos políticos para mantener su registro y acceder a una diputación plurinominal, así como implementar las figuras de regidores de mayoría y de representación proporcional.

En tanto, Rodríguez Roldán explicó que para el PRI es prioridad impulsar reformas legales para atender el proceso electoral bajo las condiciones de esta pandemia, por lo que impulsarán temas como el registro digital de candidatos, así como agilizar por esa vía la expedición de documentos personales, como actas de nacimiento y de no antecedentes penales, aunque en el caso del voto electrónico consideró que no hay condiciones tecnológicas ni de acceso a internet para garantizar que todos los ciudadanos puedan sufragar en la próxima elección.

Respecto a la posibilidad de coligarse con otras fuerzas políticas, Rodríguez Roldán insistió en que buscarán esa vía, aunque reconoció que todavía no habla el tema de manera personal y directa con el dirigente del PRD, Juan Manuel Cambrón, porque “lo he hecho a través de terceras personas, pero pronto lo haré con él y con el resto de las dirigencias” acotó.