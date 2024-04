PRI impugnará negativa de registro de candidatos; PAN tranquilo y ayudará al tricolor

Mientras la dirigencia estatal del PRI aseguró que impugnarán la resolución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de negarles el registro a cuatro de sus aspirantes a candidatos a diputados locales y de paso, subsanará la lista de abanderados plurinominales, PAN y PRD afirmaron que solventarán todas las observaciones que recibieron, por lo que confiaron que contarán con todos sus postulantes.

Incluso, la dirigente estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez, anunció que ya puso a disposición de su aliado del PRI, a su equipo jurídico, con la finalidad de coadyuvar en el proceso de solventación de requerimientos a fin de completar y le sea validada su lista de candidatos a los 15 distritos electorales.

En entrevista, el presidente interino del PRI, Ernesto García Sarmiento anunció que impugnarán el resolutivo que la víspera emitió el ITE, a través del negó el registro de cuatro de las ocho candidaturas a diputados de mayoría relativa que lleva el tricolor en la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala porque incumplió con las acciones afirmativas, pues no realizó la postulación de candidaturas en favor de juventudes, personas indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, con discapacidad y residentes en el extranjero.

Con ello, fueron negadas las nominaciones de Héctor Martínez, aspirante del distrito 07; Noé Parada Matamoros, distrito 11, Sandra Cortés Águila, distrito 13 y Damaris Cortés Ramírez, distrito 14.

Tampoco le aprobaron su lista plurinominal, pues ésta debió ser encabezada por mujer y no por hombre, pues llevaban como abanderado a Enrique Padilla Sánchez.

“Nosotros entregamos la documentación el día y la hora señalada por la ley, de tal manera cumplimos en tiempo y forma, pero ya en el desarrollo de la sesión del día de ayer, nos notificaron que hay inconsistencias en los expedientes, por lo que vamos a impugnar los casos en donde proceda y en otros, solo vamos cumplir con algunos requerimientos, eso es con respecto a las cuatro candidaturas de mayoría”.

Agregó: “En cuanto a la lista plurinominal, está en manos de la dirigencia nacional, porque fue generada con responsabilidad hacia ellos; nosotros habíamos señalado que teníamos que poner a mujer en el número uno y en el número dos a hombre, además, en términos prácticos, el ITE debió, en una sesión, solamente invertir las fórmulas, es decir quien va en la dos pasarla a la uno y viceversa, para que se cumpliera con ese señalamiento que la ley tiene y que con toda razón señalan eso que estamos violentando la norma, pero no lo hicieron así es que ahora nosotros lo vamos a hacer y sin problema.

No obstante, admitió que el PRI tiene problemas para cumplir con algunas acciones afirmativas, como es a favor de personas migrantes, “tema que parece fácil”, aunque confió en que lo harán como lo también en la postulación de una persona con discapacidad, “porque ya estamos cumpliendo con la constancia médica que se requiere” y con la nominación indígena, la cual “también estamos subsanando, por lo que términos reales estaremos en condiciones de dar al ITE los elementos para que resuelva positivamente”.

Sin embargo, en las candidaturas de mayoría, aseguró que cumplieron con sus acciones afirmativas, situación que fue remitida al ITE en sus expedientes parlamentarios, pero los cuales no fueron admitidos, presuntamente, por haberlos entregados de manera extemporánea, pero “vamos a impugnar y seguramente será confirmadas las candidaturas para los mismos candidatos que propusimos”.

-Entonces qué pasó don Ernesto, por qué les niegan e registro o advierte algún interés de perjudicarlos, se le cuestionó.

La fecha final para el registro era el 15 de marzo, y llegamos (al ITE) 10 minutos para las 12 de la noche, en donde estaban los miembros del ITE que recibieron los paquetes, acordaron ellos que tendrían que resguardar la documentación y la resguardaron y manifestamos al presidente (Emmanuel Ávila) que teníamos en camino otros documentos, que seguramente no iban a ser recibidos dentro del horario que normalmente debiera ser, pero el presidente nos dijo que no había problema y pidió que los presentáramos al otro día o después, cuestión que se hizo y tenemos los sello de recibido, pero ayer en la sesión, nos dicen que no, porque no entró en el término legal, eso creo que es una cuestión de manejo el árbitro, relató.

El ITE actuó con dolo en contra del PRI, se le reviró.

“A lo mejor, pero eso había que preguntárselos a ellos, porque ellos nos dieron la anuencia de entregarlos documentos al martes o miércoles siguiente y así se hizo; incluso tenemos los sellos de recibido. Esto es una interpretación que en su momento el tribunal tendrá que dar y tendrá que decirle que están afectando no solamente al partido, sino también a las personas y no le estás dando derecho de audiencia”, acotó.

Pese a ello, el líder priista confió en que su partido contará con todos los candidatos que le corresponden en la coalición y desde luego, en las diputaciones de mayoría relativa.

En tanto, la dirigente estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez aseguró que cumplirán con la solventación de las observaciones que les hicieron a tres de sus candidaturas a diputados locales, con lo cual quedarán firmes las nominaciones al Congreso del estado.

“Acción Nacional se encuentra tranquilo, y por supuesto trabajando y sobre todo cumpliendo con los lineamientos, pues en el caso de las observaciones que nos hicieron, comentar que dos son en torno a los candidatos de representación proporcional y una de mayoría, las cuales, son menores por así decirlo, ya que son de forma y tiene que ver con la firma de algún documento o con una corrección, por lo que hoy mismo estarán subsanadas y por tanto cumpliremos como partido con todas las acciones afirmativas y demás disposiciones”.

Con ello, confió en que los consejeros electorales validen las candidaturas de representación proporcional, en tanto, estarían en espera de que el PRI haga lo propio respecto a las nominaciones por la vía de mayoría relativa, a fin de que las 15 postulaciones sean aprobadas.

Para ello, Miriam Martínez sostuvo que su partido está en la disposición de apoyar a su aliado de la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala, a efecto de saldar esos imponderables que les llevaron a que les fueran negadas cuatro de ocho candidaturas al Congreso local.

“Nosotros hemos dado indicaciones a nuestro equipo jurídico para que apoyen a nuestros compañeros del PRI, y así lo están haciendo, para que lo más antes posible, a través de los recursos jurídicos idóneos, se subsanen esas omisiones y se dé certeza efectiva a estos cuatro candidatos para que queden registrados en el futuro.

“Nuestra alianza sigue firme no solo en los distritos locales sino los subsecuente en los municipios en los que vamos en coalición; por supuesto tenemos que poner atención y resolver lo más pronto posible todo lo que ya viene, a partir de esta experiencia, sin embargo la alianza camina fuerte, avanza, tan es así que estamos seguros y confiamos que cuando inicien el periodo de campañas estarán caminando todos nuestros candidatos”.

La presidenta estatal del PAN confió en que todas las observaciones y requerimientos sean saldados por la autoridad electoral, pues reiteró su confianza tanto en los consejeros del ITE como, en su caso, en los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala, pero “sobre todo en nosotros, que hemos cuidado y cumplido con las acciones afirmativas y los principios de paridad.

Mientras, la líder estatal del PRD, Patricia Zenteno Hernández minimizó las observaciones que realizó el ITE a sus listas de candidatos a diputados locales por los principios de mayoría relativa y proporcionalidad, al asegurar que éstas solo son de forma.

Por ello, aseguró que ya trabajan a fin de entregar al árbitro electoral, la información necesaria para subsanar, “hoy mismo”, los requerimientos que les fueron hechos en dos de los registros, uno por cada vía de elección.

“En el caso de mi partido, el PRD, solo nos observaron de la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal un caso, que se subsana al adecuar un género, por lo que ya estamos trabajando en ello. Fue la fórmula joven la que nos observaron y por la que se quedó en reserva, porque nosotros propusimos hombre, pero lo vamos a sustituir con fórmula joven mujer, con compañeras que han estado trabajando ya y en el tema de mayoría, nos requirieron es una constancia para la acción afirmativa indígena, así es que tampoco tenemos mayor complicación, pues solo fueron temas de forma, pero en estas 48 horas que nos dieron, tendremos subsanando lo que nos está solicitando el instituto electoral”.

Hubo alguna extralimitación de los consejeros en la validación y declaratoria de reserva que hizo el instituto, se le cuestionó.

“Nosotros vamos a estar cumpliendo antes de las 48 horas, vamos a concretar este trámite al 100 por ciento, y estamos en esta posibilidad de trabajar con la autoridad en los términos de que ley establece, por lo que otorgamos un voto de confianza al instituto electoral y está haciendo su tarea”, acotó.

