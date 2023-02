PRI: Estamos vivos y vamos a trabajar por ir juntos con los partidos de oposición

Tras asegurar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está más que vivo, “y está trabajando en la reestructuración y fortaleciendo sus bases”, la presidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor, Anabell Ávalos Zempoalteca confió en que la coalición Va por México se mantenga en Tlaxcala para participar coaligados con PAN y PRD en los comicios del año 2024.

Abundó que sin mayores estridencias y con trabajo con las estructuras, “estamos fortaleciendo al partido, estamos viendo a nuestros liderazgos y cuadros, regresando a nuestros principios para alistar el presente con miras a recuperar muchos espacios que dejamos de tener, pero que ahora la gente valora más lo que hicimos en su momento cuando fuimos gobiernos”.

Sin querer polemizar por las aseveraciones que hizo el líder estatal de los presidentes municipales panista, Pablo Badillo Sánchez, quien, en una reunión con las estructuras nacionales y locales del PAN, aseguró que “tenemos con convertirnos en la opción de Tlaxcala, porque el PRI está muerto y la única opción se llama Acción Nacional”, sostuvo que trabajará por concretar la coalición electoral para el proceso 2023-2024.

“Soy respetuosa de todas las expresiones, aunque no esté de acuerdo con ellas y le comento con mucho respeto, estoy ocupada en dar resultados, en trabajar para hacer que estos lleguen, ustedes me conocen, soy de trabajo, y a eso estoy dedicada, a reestructurar a mi partido fortaleciendo las organizaciones, los sectores y acercando a nuestros representantes populares y liderazgos, porque las elecciones no se ganan ni con declaraciones, ni buenas intenciones ni en el escritorio, sino en el campo, en la tierra, y eso es lo que estoy haciendo”.