PRI está a favor de las plataformas de movilidad digital en Tlaxcala: Rodríguez

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció a favor de las plataformas de movilidad digital, la innovación y la libre y sana competencia, siempre que estas se conduzcan en el marco de la ley, expuso el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) en Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán.

El ex secretario titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) recordó que a él le tocó la apertura y el nacimiento de la primera plataforma digital de transporte en Tlaxcala.

“Al principio no había un marco regulatorio y la posición fue que al no existir un marco regulatorio, este era un servicio no autorizado, aunque lo cierto es que empezaba a cubrir una necesidad en la población”.

Dijo que el gobierno del estado y él como ex titular del ramo siempre insistió en que era necesario regular este servicio, principalmente por un tema de seguridad, pero que este tuviera reglas claras.

“Pero no le correspondía al Poder Ejecutivo hacer este planteamiento, sino al Legislativo, pues eran los diputados quienes debían emitir y proponer una nueva ley”, comentó.

Sin embargo y luego del auge de esta nueva movilidad de transporte en Tlaxcala y con el propósito de cuidar a los usuarios y a los prestadores de este servicio, el titular del Ejecutivo estatal instruyó a la Secte a elaborar, dentro del ámbito de su competencia, un acuerdo regulatorio para que aquellas empresas denominadas empresas de transporte con el propósito de que estas pudieran ofrecer un servicio con una regulación para brindar el servicio de movilidad en esta categoría.

“Esta regulación se tuvo que emitir dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, aunque es claro que quien fue omiso fue el Poder Legislativo local, pues eran los diputados quienes tenían que expedir una nueva ley de movilidad en el estado, pues la anterior sigue vigente y es de 1983”, dijo.

Por ese motivo y ya como dirigente estatal del PRI, Rodríguez Roldán criticó la actitud de los diputados del bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PES) y del diputado del PRD, pues “son quienes llevaron a cabo esta reforma, donde hay violaciones graves al procedimiento legislativo, hay temas de excusa obligatoria porque no se puede ser juez y parte y además nos pronunciamos a favor del derecho a la movilidad que se traduzca en una nueva Ley de Movilidad que esté a la altura de las necesidades de los tlaxcaltecas”.

Cabe recordar que existía ya un marco regulatorio emitido por el Poder Ejecutivo ante la inacción, omisión y el retardo de la mayoría de los diputados locales que no quería asumir una responsabilidad frente a este tema, concluyó.