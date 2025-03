PRI da voto de confianza al proceso electivo de personas juzgadoras que se realiza en Tlaxcala

Pese a los visos de opacidad y de presunta imposición de personajes, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez dio su voto de confianza al proceso de designación de las personas que contenderán en las elecciones extraordinarias del próximo 1 de junio.

En conferencia de prensa, realizada en torno a las actividades que realizarán por el aniversario de la fundación del PRI, el líder priista refirió es escasa la información oficial respecto a la definición de los candidatos aspirantes de magistradas y magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJE), de Disciplina Judicial, de Justicia Administrativa (TJA), de Conciliación y Arbitraje (TCA), así como la instancia de Enjuiciamiento Colegiado, y de jueces del Poder Judicial del estado de Tlaxcala, pero “damos el voto de confianza”.

Ello, porque, explicó, “en el estado de Tlaxcala nos conocemos muchos, casi todos. Hay hombres y mujeres (como finalistas) que en particular conocemos y que tenemos que hacer una revisión en su justa dimensión de sus propuestas en este ámbito que van a ser electos o propuestos para ser electos como jueces magistrados”.

Abundó: “revisé la información que amablemente ustedes publicaron el fin de semana sobre quiénes son parte de este proceso y como no tenemos otros indicios, porque no somos parte de los procesos, lo único que conocimos son las listas, las cuales estamos valorando en su justa dimensión, porque hay personas que conocemos desde hace tiempo y hay personas que no aparecen en ese sentido, por lo que debemos estudiar a las personas que están propuestas y que van a llegar al proceso de la elección”.

En cambio, Padilla Sánchez anunció que su partido respaldará cualquier reforma constitucional que vaya en contra del nepotismo electoral y la reelección de legisladores y presidentes municipales.

Incluso, el líder estatal del PRI pidió que esas posibles enmiendas, que ya fueron aprobadas en el Senado de la República, apliquen para los comicios federales y locales del año 2027.

“Sin duda de eso estamos completamente de acuerdo con esta reforma; me parece que la discusión está en la posibilidad de que dicha enmienda aplique hasta el año 2030 o bien, para las elecciones próximas del año 2027, pero me parece que debería ser inmediata (su entrada en vigor), y que ambas figuras estén presentes en las elecciones próximas en Tlaxcala y en el país”, apuntó.