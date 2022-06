PRI a favor de mantener la misma distritación local y federal en los próximos comicios

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a la exigencia de que la geografía electoral local y federal se mantenga sin modificaciones para el próximo proceso electoral, al considerar que ésta, además que se ajusta a las disposiciones legales, representa mejores condiciones para la operatividad.

El líder estatal del PRI, Óscar Amador Xochiteotzin sostuvo que no han ni necesidad ni condiciones para concretar una redistritación de las 15 demarcaciones locales y las tres federales, por lo que estimó necesario mantener la misma distribución que ha operado en los últimos procesos comiciales.

Además, consideró que si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene sus esquemas y mecanismos electrónicos para realizar propuestas de adecuación e integración del mapa electoral, éstas no se ajustan a las necesidades ni requerimientos del estado de Tlaxcala, porque “se hace en el escritorio”.

“Se vinieron trabajando en distintas fechas, junto con algunas reuniones con los presidentes de los partidos y otros con nuestros representantes, en donde se hizo un intento por tener una coincidencia con todos los partidos con registro en el estado para poder dar una opinión y que el Instituto Nacional Electoral no haga lo que pretende, que a través de un sistema decide la división del estado en secciones y distritos tanto locales y federales pero que no se ajusta a otras condiciones sociales, políticas y culturales”.

“Lo que pretende estamos en desacuerdo porque eso no es conocer el territorio, no es conocer la situación política de un estado y el resultado, al final, no va acorde a la relación de Tlaxcala, es por eso que nosotros como Partido Revolución Institucional hizo la propuesta de quedarnos con los distritos tanto local como federal, tal y como estaban en la última elección”, explicó.

Sin embargo, reconoció que las dirigencias de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano no respaldaron la propuesta de mantener ambos mapas electorales, por lo que ahora, el INE deberá decidir las demarcaciones que estarán vigentes para el proceso 2023-2024.

“Prácticamente el 90 por ciento de los partidos apoyaba la propuesta de nosotros, salvo dos fuerzas políticas, quienes, si quieren la nueva redistritación, por eso, ahora, será complicado coincidir”, refirió el líder priista.

Ante ello, reconoció que ahora corresponderá al INE definir la nueva distritación del estado de Tlaxcala, ya sea con alguna de las propuestas anteriores o bien, integrar un nuevo proyecto conforme a las observaciones y planteamientos hechos por los partidos políticos.

“Al final, estamos en las manos del INE; serán los consejeros los que definan si continuamos con las mismas demarcaciones o hay un cambio; ojalá prevalezca el interés y propuesta de la mayoría y no ideas de escritorio”, acotó.