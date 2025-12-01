Lunes, diciembre 1, 2025
Previo a explosión de polvorín en Xaloztoc se realizaron reuniones de trabajo de prevención: Cuéllar; pide a talleres cumplir la norma para operar

Guadalupe de La Luz Degante

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros lamentó el saldo trágico que arrojó la reciente explosión de un polvorín en Xaloztoc, ya que afirmó que previamente se llevaron a cabo reuniones con titulares de establecimientos para abordar la importancia de capacitación y de las medidas de seguridad para operar.

En una breve entrevista colectiva, luego de concluir un evento en San Isidro Buensuceso, San Pablo del Monte, la mandataria dijo que “la familia no tuvo precaución”.

Lamentó lo ocurrido, ya que fueron dos las personas afectadas, una de ellas lesionada y otra que perdió la vida al sufrir una situación muy compleja. “Es un tema muy triste”, expresó.

Ante este tipo de casos, la titular del Poder Ejecutivo local apeló a la ayuda de la población dedicada a la elaboración de productos pirotécnicos, para que cumplan con la normatividad y con las especificaciones. “Que siempre estén en regla”, pidió.

Comentó que con antelación  a este incidente se llevaron a cabo varias reuniones para abordar este tema y que no es la primera vez que hay acercamientos de las autoridades con estas personas que manejan pólvora, a fin de que realicen un esfuerzo para tener medidas de seguridad en sus locales.

Dijo que se les ha recomendado que acudan a la Coordinación Estatal se Protección Civil (CEPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “para que no vuelva a suceder. Es lamentable”.

Apuntó que si bien no es un tema recurrente, debido a que se efectúa un trabajo de prevención, particularmente con municipios donde hay habitantes que se dedican a esta actividad, es importante que la CEPC “entre a dar indicaciones”.

Sin embargo, recalcó que si los dueños de estos establecimientos no ayudan en el cumplimiento de las medidas de protección, “es complicado porque ellos están solos prácticamente en un lugar donde tienen que cuidar que todas las indicaciones se lleven a cabo”.

La mandataria remarcó su convocatoria para que las personas que trabajan con material explosivo se acerquen a las instituciones para recibir la capacitación correspondiente.

Y es que este domingo, estalló un polvorín en el municipio de Xaloztoc, con reporte preliminar de dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, pero posteriormente el primero de ellos falleció.

Por ello, se trasladaron hasta ese lugar unidades de Cruz Roja, de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt), además de  elementos del cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Seguridad Pública municipal y de la Sedena.

Por tanto, fue instalada  la Mesa Estatal de Contingencias de Protección Civil, encabezada por Cuéllar Cisneros. Este organismo también está integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.

