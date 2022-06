Prevén comercializar menor volumen en Feria del Durazno por caída en producción

De concretarse la Feria del Durazno 2022, productores dispondrían de solo 10 o 15 toneladas de este fruto para la expoventa, ya que la comercialización se encuentra avanzada y porque en este año la cosecha cayó de manera drástica entre 60 y 70 por ciento.

Abel Hernández Lima, presidente del Sistema Producto Durazno, expuso que este sector se enfrentó a la afectación causada por heladas registradas en el mes de febrero y el 25 de marzo del presente año, en la comunidad de Concepción Hidalgo, municipio de Altzayanca.

“La producción bajó de manera considerable, se cosecharon mil toneladas, de las cuales las variedades ‘Escarcha’ y ‘Atlax’ representaron 30 por ciento del total” y a la fecha están casi agotadas, debido a la respuesta del comprador.

Dijo que hubo huertas “que el hielo acabó; contra las adversidades del clima qué podemos hacer”. Agregó que aun cuando se produce en una cantidad menor, este año se obtuvo durazno ‘Oro’, pero la plantación también fue afectada por el clima frío, ya que es poco resistente a las inclemencias del tiempo.

Comentó que desde hace aproximadamente un mes comenzó la comercialización de este fruto por parte de los productores en diferentes puntos de la entidad tlaxcalteca y que muchos lo hacen en puestos que colocan en la vía pública.

Acentuó que los fruticultores que lograron una cosecha mejor podrán recuperar la inversión en la producción, ya que el precio actual es desde 25 hasta 35 pesos el kilogramo. Por tanto, el valor de las mil toneladas se calcula en al menos 25 mil pesos.

Hernández Lima contestó que la intención del ayuntamiento de Altzayanca es retomar la Feria del Durazno, “aunque me parece a destiempo porque lo fuerte de la cosecha ya está empezando a salir, tendría que realizarse en unos 15 días, por mucho, ya que en agosto no tendría caso porque prácticamente no habría producto”.

Sin embargo, afirmó que cada fruticultor estará pendiente de la convocatoria de las autoridades para participar en la expoventa, porque este festejo ya es una tradición desde hace aproximadamente 26 años y se encuentra arraigada entre la población y visitantes.

De confirmarse el evento la exhibición de durazno se realizaría en la plazuela de la comunidad y se ofrecerían entre 10 y 15 toneladas de la variedad ‘Rocío’, debido a que la venta ya se encuentra avanzada en este momento, además el comprador ya sabe a quién dirigirse para proveerse, indicó.

El presidente del Sistema Producto Durazno recordó que en la región de Concepción Hidalgo se trabajan fundamentalmente seis variedades que son las que más predominan, entre ellas ‘Atlax’, ‘Escarcha’, ‘Rocio’, ‘Irina’ y ‘Atardecer’.