Prevé UNTA tomar carreteras por suspensión de apoyos al campo; quiere ‘renuncia’ de AMLO

Con el lema “si no hay maíz, no hay país”, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) prevé iniciar una campaña para “pedir la renuncia” del presidente de México Andrés Manuel López Obrador e iniciar actos de protesta, como la toma de carreteras, debido a la insuficiencia presupuestal y suspensión de programas del campo.

“Los compañeros están tristes y desconsolados”, pues había una propuesta de casi dos mil hectáreas para ingresar al Programa Nacional de Fertilizantes 2020, anunciado a principios del año y en el que Tlaxcala sería una de las entidades beneficiadas, apuntó César Recova Romero, dirigente estatal de esta agrupación.

Pero hay desilusión –señaló- porque lo acaban de cancelar hace unos días, con el argumento de que van a utilizar ese dinero para atender efectos de la pandemia del Covid.19. “Por una parte está bien, porque hay gente que necesita del apoyo económico, lo que no se vale es que se lo den a crédito”.

Tampoco es válido que todos los programas ”clientelares de López Obrador”, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y los de becas para alumnos que en este momento no van a la escuela a tomar clases presenciales, sigan en operación. También deberían ser cancelados”, subrayó.

Asimismo, consideró que el mandatario de México debe suspender el proyecto del “Tren Maya”, porque de manera contraria, “le dio más dinero y le aumentó como 30 por ciento comparativamente con lo que había dicho en un principio”.

Por eso “estamos viendo la posibilidad de hacer una manifestación y toma de carreteras”, con las precauciones sanitarias recomendadas por las autoridades para evitar el contagio del Covid-19 y previa explicación a agremiados, ya que muchos no creen en este virus.

“Varios de mis compañeros están encabronados y con justa razón, porque el programa de fertilizante fue suspendido […] les lastima esta situación. Nos sentimos defraudados por esta Cuarta Transformación”, expresó.

Aseveró que los agricultores han manifestado su coraje por la falta de recursos al campo, ya que a principios de este 2020 fueron recortados y no se asignaron fondos para maquinaria; mientras que el presupuesto de Tlaxcala para este sector, es bajo.

La UNTA estará atenta del comportamiento de la pandemia en el estado, para emprender las protestas, “pues bien dice Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal el coronavirus le cayó como anillo al dedo, porque no usa en este momento el recurso para la producción en el campo”, reprochó.

Hasta ahora –comentó- el único estado que recibe apoyo con fertilizante es Guerrero, pero tampoco es en las proporciones de sexenios anteriores, según lo han comentado compañeros de esa región, y en Oaxaca no ha sido ni de 30 por ciento.

En días próximos se pedirá una entrevista con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, “para que nos explique qué pasó con este programa que ya tenía una asignación de presupuesto”.

Abundó que la UNTA planteará una reestructuración del esquema de fertilizante, para que no se deje sin este producto a campesinos tlaxcaltecas, “pues como cada año, este es el momento en el que debe ser entregado, porque si lo van a recibir como en sexenios pasados, hasta octubre o noviembre cuando ya empieza la cosecha, la verdad se dificulta más la situación del sector”.

César Recova Romero anotó que en días pasados funcionarios de la representación de la Secretaría de Agricultura en el estado, le confirmaron “que no habrá” este apoyo, por lo que la UNTA Tlaxcala reclamará al presidente de México e iniciará una campaña “para pedir su renuncia, porque para el campo no hay nada; de él salió, los diputados federales solo lo avalaron el gasto, él es culpable de que la producción no crezca en esta pandemia”.