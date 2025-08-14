Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Prevé SIA daños en mil hectáreas de cultivo por exceso de humedad en parcelas del sur y norte; “bendito dios no es tanto”: de la Peña

Guadalupe de La Luz Degante

La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) prevé que en este año serán afectadas alrededor de mil hectáreas de cultivo por exceso de humedad, “bendito dios no es tanto”, señaló el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal.

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la expectativa de siembra para este ciclo agrícola primavera-verano 2025 en el estado, es de aproximadamente 220 mil 467 hectáreas. Con base en este dato, la  superficie dañada por lluvias es de casi 0.45 por ciento.

De la estadística proporcionada por el titular de la SIA en el espacio denominado Diálogo Circular con medios de comunicación, a la fecha, han sido supervisadas 575 hectáreas reportadas con afectaciones, por lo que dijo que hay unas 425 pendientes de recorrer conjuntamente con la aseguradora.

Pese a los efectos de las precipitaciones pluviales, afirmó que 2024 fue “excelente” para el campo tlaxcalteca, “en la gran mayoría de sus productos”, y que en este año también avizoran buenos resutaldos, pero en los terrenos más bajos, ubicados principalmente en la zona norte y sur, como Zacatelco, se han registrado afectaciones por inundaciones.

Recordó que se realizan recorridos en esos terrenos para constatar que realmente hay un daño “porque hay gente a la que se inundó un poquito y dice, oiga ya se me dañó, (pero) eso no afecta, salen tres o cuatro días de sol y esa agua que estaba ahí ya se infiltró a los mantos freáticos sin que haya problemática adicional”.

Sin embargo, en las áreas que sí se anegan porque el suelo carece de filtración y por tanto se pudre la mata del cultivo, es a las que se da seguimiento, a efecto de que ingresen al proyecto de entrega de recurso al productor, mediante el Seguro Agrícola.

Comentó que los encharcamientos prolongados obstaculizan los trabajos porque no puede ingresar maquinaria ni darle la vuelta a la tierra, por lo que se debe esperar unos días para reanudar labores.

Aunque, precisó que a las personas que pueden mejorar su situación derivada del excedente humedad, se les beneficiará con semilla nueva, en este caso es avena, con la finalidad de que volteen la tierra y vuelvan a sembrar.

Agregó que hay terrenos con una tolerancia a la humedad, donde se siembran cultivos de ciclo corto,  comparativamente con aquellos que producen maíz, el cual requiere de al menos cuatro meses, cuando es de semillas precoces.

El secretario anotó que la entrega de semilla de avena es una estrategia de atención emergente a los efectos del exceso de humedad y que es una acción “concreta, técnicamente viable y socialmente pertinente”, que permite a productores “enfrentar de manera resiliente las alteraciones climáticas actuales y avanzar hacia una recuperación gradual de sus medios de vida”.

Reiteró que se atenderá preferentemente a municipios y ejidos afectados por las lluvias y que hayan ingresado su reporte de siniestros antes del 15 de julio pasado y/o “hasta cubrir una superflcie de mil hectareas apoyadas”.

En este momento “estamos esperando que no tengamos heladas tempranas, en los 60 municipios tenemos una buena cosecha, esperamos sea buena porque las matas van muy bien, ya germinaron y van a dar un buen resultado”, remarcó.

