Prevé INAH abrir dos nuevos museos en la entidad tlaxcalteca el próximo año

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) prevé la apertura de dos nuevos museos para 2026 en el estado, uno enfocado en Arte Popular y que será montado a partir del acervo de la investigadora Yolanda Ramos Galicia; el otro es el museo de sitio en la Zona Arqueológica de Tepeticpac, informó Vicente de la Rosa Herrera, director de la dependencia federal en Tlaxcala.

En entrevista, el funcionario federal comentó que lo más seguro es que también se tenga para 2026 el Museo de Arte Popular de Tlaxcala, gracias al gran donativo que hizo Yolanda Ramos, que es investigadora del INAH y durante más de 60 años conformó una colección de arte popular.

“Incluso, aquí tuvimos una exposición de ella hace dos años con cestería, barro, metales, textiles y son un poco más de mil piezas. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros nos ofreció aquí en el centro contar con un inmueble para esa colección, que sería el Museo de Arte Popular Yolanda Ramos”, explicó.

Además, mencionó que tanto la apertura de nuevos museos como la investigación, producción y difusión son resultado de una serie de alianzas a nivel local y que buscan escalar a nivel nacional e internacional; por ello, la semana pasada participó en el Segundo Encuentro de Procuración de Fondos y Alianzas en el Castillo de Chapultepec, donde participan entes privados que realizan inversiones en arte y cultura.

“Esta maravilla de alianzas que se han hecho con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales, en especial el gobierno municipal de Tlaxcala, nos va a permitir para el año 2026 tener un museo de sitio en la Zona Arqueológica de Tepeticpac. Es muy importante porque fue el primer señorío y tenemos –de los trabajos de excavación arqueológica que se han realizado ahí– muchísimas piezas, entre ellas la más importante una paleontológica, un gonfoterio”, ahondó.

Además de estos de restos de elefante prehistórico, hay importantes piezas de valor histórico que tendrán espacio en el museo de sitio, cuya construcción iniciará en 2026 gracias a los acuerdos con ejidatarios que donaron el espacio y estará bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura; mientras que el INAH se encargará de la colección y museografía.

De la Rosa Herrera detalló que también existe el proyecto de construir un Museo de los Cuatro Señoríos, posiblemente en la zona conocida como ex convento de Nuestra Señora de las Nieves en Totolac, pero aún no hay una fecha de inicio.

“Son grandes utopías, grandes ilusiones, digamos, que tenemos para poner, como siempre, en valor el patrimonio cultural tangible que tiene el país”, consideró.

Anotó la importancia de eventos como el Segundo Encuentro de Procuración de Fondos y Alianzas donde participaron organismos como Fomento Cultural Banamex y Bank of América que manifestaron que se han quedado con recursos porque no había proyecto de inversión; así que el Centro INAH–Tlaxcala trajo datos y contactos a fin de tocar puertas o levantar la mano para la intervención del patrimonio histórico de Tlaxcala

Entre ellos, mencionó que el mismo Conjunto Conventual Franciscano –Patrimonio Mundial de la Humanidad– requiere instalación eléctrica, mantenimiento y restauración, por lo que valorarán el tipo de proyectos para acceder a fondos de estas y otras organizaciones.

