Prevé Cuéllar reajuste para sanear finanzas de PCET; déficit es de alrededor de mil mdp

“Si no hacemos algo”, Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala “va a colapsar”, reafirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien prevé realizar un reajuste para “sacar adelante” a este organismo que enfrenta un déficit de alrededor de mil millones de pesos.

En entrevista con medios de comunicación, luego de entregar obras en el municipio de San Pablo del Monte, expuso que la administración estatal realizó un análisis y que en un año se han entregado aproximadamente 320 mil cajas de medicamentos a pensionados y a burócratas en activo.

Apuntó que de acuerdo a ese monto y al número de trabajadores y pensionados, significaría “que todos estarían enfermos todo el tiempo, es una cantidad muy grande y en millones (de pesos) es exorbitante”.

Por ello, resaltó que se debe resolver el problema de PCET, ya que en la actualidad “hay muchas personas que llevan años esperando su pensión, lamentablemente ya terminaron desde hace varios años su trabajo y están esperando con ansías” su retiro.

Pero admitió que “por más esfuerzos que hagamos no hay manera de poder resolver el problema que es viejo, de muchos años, si no hacemos algo va a colapsar”.

Reiteró que desde su campaña a la gubernatura en 2021 dio a conocer que la situación de PCET “es muy muy grave” en Tlaxcala y también en otras entidades, pues el déficit asciende a cerca de mil millones de pesos, “es un desfalco que se realizó durante varios años”.

Añadió que las farmacias eran atendidas por empresas privadas, lo cual generó el crecimiento de un boquete financiero, ya que el gasto mensual para medicamento era de 35 millones de pesos, lo cual representaba una “deuda gigantesca”.

Lo que ahora se busca -realzó- es que haya atención médica en diversas especialidades, como la odontológica, y que las medicinas sean garantizadas. Aunque, agregó que se detectaron casos en los que medicamentos costosos eran vendidos al mismo proveedor que los había surtido, lo cual provocaba un gasto “tremendo para el gobierno”.

Ante esta situación, se continúa el trabajo para identificar cada asunto de este tipo, lo que significa una tarea “muy grande”, por lo que una de las estrategias para resolver es la puesta en marcha de entre 10 y 11 clínicas nuevas para atender a jubilados y a burócratas en activos.

La intención es que en esos espacios haya farmacias surtidas con el medicamento correspondiente y que en aquellos casos en los que el costo sea elevado, pues los hay de hasta 140 mil pesos, serán pedidos con un día de anticipación a la entrega, para evitar su almacenamiento por largo tiempo y en consecuencia su caducidad.

La titular del Poder Ejecutivo local precisó que esta mediada solo se aplicará en casos especiales en los que el paciente no requiera de un tratamiento permanente.

La mandataria prefirió no señalar a ningún personaje sindical detrás de las movilizaciones que han llevado a cabo personas jubiladas y pensionadas, ya que solamente “me he dedicado a trabajar, a ver cómo resuelvo este problema; no quiero entrar en ese tipo de cuestiones”.

Remarcó que puede haber una solución si se emprenden las medidas previstas de manera integral y se realiza el ahorro “millonario” que se requiere para el pago de las pensiones, independientemente “de que el servicio tiene que ser mucho mejor”.

Sin embargo, afirmó que ya comenzó el pago de pensiones a aproximadamente 25 personas que desde hace varios años, algunos de ellos desde hace siete. Pero “queremos ir más aprisa” para regularizar este tema.

Asimismo, la gobernadora puntualizó que no se ampliará el presupuesto a PCET, sino que se efectuará un reajuste que permita “sacar adelante” a este organismo, pues su pretensión es que al finalizar este sexenio “pueda dejarlo saneado”.

Recordó que ya se realizó la reforma legal correspondiente para solucionar este problema, ya que en el caso de los préstamos los intereses generados “no iban a las arcas del gobierno sino que se manejaban a través de los sindicatos, eso evitaba beneficiar con ese recurso a PCET”.

Acentuó que esta circunstancia debe cambiar, pues se prevé que el año próximo se va a jubilar “mucha gente” y debe tener certeza de que recibirán todas las prestaciones, por lo que se requiere poner orden.

Apuntó que en las pláticas con las personas pensionadas que han llevado a cabo manifestaciones, se ha expuesto la situación de la institución y “afortunadamente han entendido”, ya que se intenta que ellas cuenten con más beneficios.

Comentó que para el proyecto de las clínicas habrá una licitación, por lo que todavía falta que inicie todo este proceso, de ahí que estimó que hasta el mes de abril próximo se pondrán en funciones esas instalaciones nuevas.

En otro tema, Cuéllar Cisneros refirió que las comparecencias de funcionarios de su gabinete ante el Congreso local, como parte de la glosa del primer informe de su gobierno, consideró que es un ejercicio “muy productivo” porque de esta manera se puede dar a conocer lo realizado.

Es una gran oportunidad que tienen mis compañeros “de poder estar cerca”, toda vez que su presentación es ante las diversas comisiones del Poder Legislativo; “es una oportunidad de diálogo y comunicación”.

Pero contestó que en el caso de la inconformidad expresada por algunas organizaciones civiles, en torno a las repuestas que los funcionarios han dado a los cuestionamientos de diputados, anotó que ha atendido a varias agrupaciones, como las campesinas, con las que no tenido problema y ya han programado otro encuentro.

Abundó que les ha dado a conocer todos los apoyos distribuidos por la administración estatal y programas en salud, educación y cultura; “que como nunca en la historia, hoy llegan a todas las áreas”, pues anteriormente hubo un rezago “muy grande”.

Lorena Cuéllar Cisneros recalcó que en este sexenio al sector campo se le ha incrementado el presupuesto “al mil por ciento”, entre el estado y la Federación, lo cual fue reconocido por los dirigentes de esas organizaciones.