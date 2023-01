Prevé Carit escasez de maíz en febrero; no hay camioneros que quieran ir a Sinaloa

Los industriales de la masa y la tortilla prevén que haya escasez de maíz a partir de febrero de este año, debido a que los problemas de violencia en Sinaloa han provocado que no haya personas interesadas en hacer fletes para traer este insumo desde esa entidad hasta Tlaxcala.

Esto lo dio a conocer el presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit) para Puebla, Tlaxcala y Veracruz, Ismael Ávila Briteño, quien además mencionó que aún está en análisis un eventual incremento al precio de este producto básico en este inicio de año.

“Para la tercera o cuarta semana de enero ya tendríamos un panorama más amplio de como va a ser este año, pues ahorita tenemos un problema con el maíz, pues maíz sí hay, pero lo que no hay son camioneros que quieran ir a Sinaloa por el problema que hubo la semana pasada” (la ola de violencia que se desató tras la detención de Ovidio Guzmán).

“No se quieren arriesgar de que les vaya a pasar algo, entonces tenemos ese detalle ahorita de que no va a haber maíz, no porque no haya, sino porque no quieren moverlo desde Sinaloa que es la entidad de donde mayor se abastece la industria de la masa y la tortilla de Tlaxcala”, ahondó.

Ávila Briteño informó que por el momento la mayoría de los industriales tienen maíz para enero, pero en su manera de operar cada mes contemplan que se tienen que abastecer y “ahorita ya se está retrasando unos días los pedidos porque no hay transporte”.

“Tenemos abasto de maíz para cerrar este mes, esperaremos a febrero para ver qué pasa porque en Tlaxcala no hay el suficiente grano, ya que el ciclo agrícola pasado no fue bueno”, observó.

Respecto del ajuste al precio de la tortilla, expuso que no se ha definido nada aún porque el precio del gas LP bajó en diciembre, llegó hasta los 12 o 13 pesos el litro, ahorita está en 9.50 pesos, pero de repente llega a subir y hay que esperar a ver cómo se comporta en las siguientes semanas de enero.

En contraparte, los empresarios de este giro enfrentan el incremento al salario mínimo y “tuvimos que ajustar nosotros los sueldos de los trabajadores, la cuesta de enero se complementa con el aumento en la renta de los locales en 5 u 8 por ciento”.

Ante este panorama, los empresarios todavía tomarán unas semanas para decidir el aumento al precio de la tortilla, pero de momento se encuentra entre 14 y 20 pesos el kilo en mostrador en Tlaxcala y Puebla.