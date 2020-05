Pretende SEPE ya no pagar agua potable para albergue estudiantil, denuncia la Fnerrr

El dirigente en Tlaxcala de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), Yorvelín Montalvo Solano reveló que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) pretende cancelar su apoyo al alberque estudiantil “Tlahuicole”, que consiste en el pago del servicio de suministro de agua potable.

De concretarse esa intención de la dependencia, advirtió que la salud de los 30 alumnos que actualmente ocupan ese albergue ubicado en la capital del estado se pondría en riesgo ante un posible contagio del Covid-19, pues no contarán con agua para realizar la limpieza de las instalaciones.

Ante ello, Montalvo Solano adelantó que una vez que concluya la contingencia sanitaria implementada en la entidad para evitar el contagio y propagación del coronavirus, la Fnerrr retomará las gestiones ante el titular de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, para que mantenga el apoyo en el pago del servicio de suministro de agua potable del albergue.

“La última problemática que tuvimos con la Secretaría de Educación Pública del Estado es que no ya no estaban dispuestos a seguir pagando el servicio de agua potable y tenían que cortar el suministro, nosotros no estuvimos de acuerdo, obviamente, y estamos en ese trámite, pero a la fecha así se ha quedado”

Refirió que en esto momentos el albergue estudiantil no está siendo ocupado, pues los alumnos se retiraron a sus casas para pasar la contingencia sanitaria, sin embargo, observó que cuando regresen no tendrán los recursos necesarios para llevar a cabo la limpieza de las instalaciones.

“Ahorita tenemos complicaciones porque, finalmente, los estudiantes tienen que respetar las medidas de saneamiento que se nos dan y tienen que irse a sus casas, pero sí tenemos que cuidarla y se tiene que hacer el aseo constante del espacio. Hay jóvenes que se turnan para acudir al albergue y darle mantenimiento, siempre tratando de cuidar su salud”, informó.

Montalvo Solano abundó que también gestionarán apoyos para el equipamiento del espacio, pues si bien ya terminó la construcción de las instalaciones, aún no cuentan con el mobiliario y utensilios que requieren los jóvenes para vivir.

“Ya se terminó de construir el espacio, solo resta por cerrar algunos trámites entre la constructor y el ayuntamiento de Tlaxcala capital, de hecho ya se estaba pensando en la inauguración de la primera, segunda y tercera etapa del proyecto, pero con todo esto se tendrá que posponer”.

Actualmente, informó, la casa del estudiante da albergue a 30 jóvenes de distintos municipios que cursan sus estudios de bachillerato y universitarios en planteles de la capital del estado, pero la capacidad del espacio es para 100 personas.