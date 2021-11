Prestaciones de fin de año de diputados están en riesgo, por falta de recursos: Morales

El aguinaldo y gratificaciones propias de fin de año, a favor de los 25 diputados que conforman la LXIV legislatura local, se encuentran en riesgo de no entregarse, reconoció el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez, debido al déficit que heredaron de sus antecesores por 4 millones de pesos y al tercer ajuste que resultó negativo , indicó.

El diputado de Morena aseguró que las prestaciones de fin de año de los 315 trabajadores que prestan sus servicios en el Poder Legislativo están garantizadas, pero en el caso de los diputados “dependerá” de los ahorros que se tengan en los dos últimos meses del año.

“Vamos a ver cómo estamos en función al recurso que tengamos, pero en el caso de los trabajadores no hay problema, pero en el caso de los diputados vamos a platicarlo y ver cómo estamos en economía y dependerá de eso”, apuntó.

El diputado dejó en claro que el programa de austeridad continuará en lo que resta de este ejercicio fiscal, pues la LXIV legislatura se tendrá que ajustar “aún más el cinturón”, porque el tercer ajuste trimestral de las participaciones federales que llegaron a Tlaxcala en el periodo julio-septiembre, arrojó un déficit de 6 millones 315 mil pesos para el Poder Legislativo local.

“Nosotros consideramos que no tendremos ningún contratiempo para tener garantizadas esas prestaciones, pero tenemos que ajustarnos aún más el cinturón, porque este ajuste trimestral que viene negativo buscaremos la manera de paliar. Sin embargo, no tendremos mayores complicaciones para cumplir con el pago de las prestaciones que tienen derecho los trabajadores”.

Morales Pérez afirmó que actualmente el Congreso local atraviesa por “momentos difíciles” en materia financiera, por lo que en las siguientes semanas se reducirán los gastos a fin de cumplir con las prestaciones de fin de año de los 315 trabajadores que se tienen en el Poder Legislativo local.

“Tenemos un mes para realizar los ajustes y espero que no se tenga mayores complicaciones porque tenemos que hacer ahorros e implementar programas de austeridad. Es complicado porque es una tras otra. Llegamos, encontramos la situación que ya comentamos, con gastos no previstos y este ajuste negativo que sin duda son momentos difíciles, pero nada que no se pueda solucionar”.

Es de citar que el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores, establecido en La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87, que establece que todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, como mínimo.