Presidentes de comunidad piden al Legislativo crear comisión especial en Mazatecochco

Todos los presidentes de comunidad del municipio de Mazatecochco solicitaron a los integrantes de la LXIV legislatura local la creación de una comisión especial que se encargue de administrar los recursos de esa Comuna.

Lo anterior, tras denunciar que la presidenta municipal, Leandra Xicohténcatl Muñoz violenta diversos ordenamientos, ya que no ha celebrado sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de Cabildo, como lo establece la Ley municipal de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización, por lo que desconocen el uso y destino del presupuesto ejercido desde el pasado mes de septiembre.

A través de un oficio, los presidentes de las comunidades denominadas secciones, primera, segunda, tercera y cuarta, Celerino Cortés Pérez, Alfonso Cortés Saucedo, Oswaldo Saucedo Suárez y Ángel Pérez Calvario, respectivamente, solicitaron, vía oficio, la creación de esta instancia que se encargue de administrar los recursos de la Comuna.

Argumentaron que, hasta el momento, la alcaldesa ha sido omisa en el cumplimiento de diversas obligaciones, pues no ha realizado el pronóstico de ingresos calendarizado, tampoco ha presentado la calendarización para la administración de los recursos, ha omitido integrar el Presupuesto Basado en Resultados.

Además, dijeron que el cabildo desconoce el organigrama general de la administración municipal, tampoco ha presentado la plantilla de personal y tabulador de sueldos con nombre y puesto del servidor público, no ha dado conocer manual de organización, ha ignorado hacer el Programa Operativo Anual, no ha informado sobre el padrón de proveedores de bienes o servicios y padrón de contratistas, y de paso, “nos ha ocultado el padrón de beneficiarios de programas sociales, la carencia de un programa o priorización de obras y acciones , no hay comité de obras, de adquisiciones y servicios”.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, el Congreso tendrá la facultad de crear una comisión especial cuando algún ente fiscalizable presente conflictos económico-político-sociales que impidan la adecuada aplicación de los recursos públicos, y como consecuencia no entreguen la cuenta pública.

También procederá ésta cuando sea notoria la deficiencia en la prestación de bienes y servicios, lo anterior se determinará con base a las denuncias que presenten en contra del ente fiscalizable.

La comisión especial estará integrada por los representantes que el Congreso determine, con la finalidad de coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, egresos y patrimonio, garantizando a la ciudadanía la certeza de que la aplicación de los recursos es correcta y tendrá las facultades que le determine el Congreso de conformidad con el resultado del análisis del problema socio-económico-político que se presente, además de rendir un informe del estado financiero en que se encuentre el ente fiscalizable al momento de su intervención.