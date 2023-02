Presidente del ITE deja abierta la posibilidad de hacer cambios directivos en el organismo

El presidente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en la estructura administrativa y operativa del organismo, al reconocer que es su facultad plantear modificaciones al respecto.

En entrevista, el consejero presidente refirió que no ha concluido el proceso de entrega-recepción de la institución, la cual, reveló, se desarrolla sin mayores contratiempos y con la disposición de sus homólogos integrantes del pleno del ITE para aclarar dudas y trabajar en al fortalecimiento del mismo.

No obstante, sostuvo que sí derivado de la información y del análisis de la misma, considera que debe haber cambios en las direcciones del Instituto, notificaría su determinación al pleno del organismo.

“El reglamento de Elecciones dice (sic) que cuando haya, palabras más palabras menos, alguna reconfiguración en el Consejo General, el consejero presidente tendrá una temporalidad para hacer un análisis objetivo y valorar, en su caso, hacer propuestas para modificar la estructura directiva, pero ahorita estoy trabajando con mis compañeros y compañeras consejeras y consejeros en ese análisis, porque a final de cuentas, ellos tienen más el pulso de cómo ha trabajado cada una de las áreas y si ellos estiman que se debe hacer algún tipo de ajuste, que no necesariamente es con destitución de algunas personas, sino viendo en las áreas de oportunidad que cada uno de ellos, tenga se platicará”, explicó.

En cuanto al proceso de entrega-recepción, el presidente del ITE informó que éste se desarrolla sin mayores contratiempos y de acuerdo con las disposiciones legales en la materia, por lo que confió en que no existirán diferendos.

“Nosotros estamos haciendo ahorita un trabajo de análisis y de evaluación sobre los proyectos y programas que se tienen de la propia infraestructura mobiliaria, inmobiliaria y estoy haciéndome de llegar de la documentación para hacer mi entrega-recepción y ahí estoy encontrando el curso de las cosas; entonces estamos en los trabajos de incorporación, estamos revisando las condiciones con las que están trabajando en nuestros compañeros, todo va conforme a los tiempos”.

Cómo ha sentido el recibimiento de los consejeros, encuentra alguna resistencia, se le inquirió.

No ninguna, de hecho estamos trabajando en cada una de las áreas donde como responsable debo recibir, porque tenemos un periodo y estamos ya en la revisión final para solicitar la integración oficial al Órgano de Fiscalización Superior, porque ellos son los interventores en este proceso de entrega-recepción, que en este caso tendrá que ser con el consejero que fue nombrado como presidente provisional que me va a entregar la totalidad de los bienes de esta institución, pero el procedimiento no tiene ningún problema y será la revisión física de las cosas, apuntó.

Con estas acciones, Ávila González refirió que trabaja con el resto de los consejeros con el fin de que en el segundo semestre del presente año, existan avances significativos para hacer frente y atender el proceso electoral local 2023-2024, el cual iniciará en el mes de octubre.