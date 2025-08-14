Presidenta Sheinbaum apoyó construcción del distribuidor vial Santa Ana: Lorena Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el banderazo de inicio oficial de la construcción del Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, con el cual se busca resolver un problema de movilidad de décadas y que representará bienestar, seguridad y desarrollo económico para Tlaxcala.

En su mensaje, destacó que esta obra es resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. “Estamos haciendo el banderazo de esta obra tan importante para el estado, y quiero decirles que desde que la presidenta Claudia Sheinbaum conoció los proyectos necesarios para el estado, dijo adelante”.

Cuéllar Cisneros aseguró que la obra, que tendrá una inversión de 650 millones de pesos, es un ejemplo de trabajo coordinado que permitirá reducir tiempos de traslado de hasta 20 minutos, beneficiando de manera directa a más de 192 mil habitantes de Chiautempan, Tlaltelulco y Tlaxcala.

Agregó que el proyecto tendrá 1.2 kilómetros de longitud, mejorará la conectividad con Puebla, Ciudad de México y zonas estratégicas como Huamantla, además de que generará 5 mil 770 empleos y fortalecerá la competitividad de las empresas locales, al facilitar el transporte de mercancías y el acceso a mercados nacionales.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina afirmó que el proyecto refleja la visión de la Cuarta Transformación de realizar obras que mejoren las condiciones de vida, disminuyan desigualdades y respondan a las demandas de la ciudadanía.

“Este tipo de proyectos no sólo representan concreto y acero, sino oportunidades reales para la gente. Cada tramo construido significa más tiempo en familia, más seguridad en los trayectos y más competitividad para las empresas locales. Por eso, cada peso invertido está pensado para multiplicar beneficios”, acotó.

Esteva Medina afirmó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es la fórmula que permite transformar las necesidades en realidades palpables, al tiempo que refrendó el compromiso de mantener el ritmo de trabajo, con obras de calidad, transparentes y al servicio del pueblo de México.

El subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala precisó que el proyecto contempla un distribuidor en tercer nivel con cuatro carriles de circulación, 950 metros de longitud, 665 metros de estructura y 263 metros de rampas con lo que se garantizará la circulación continua.

Añadió que su ejecución se llevará a cabo de agosto de 2025 a septiembre de 2026, con un tránsito estimado de 70 mil vehículos diarios. “Hicimos un análisis de flujos vehiculares, y la solución fue ocupar el mismo puente que actualmente existe, hacer un tercer nivel e, insisto, los movimientos direccionales a nivel de piso”.

Por último, la presidenta de Chiautempan, Blanca Estela Ángulo Meneses agradeció la gestión de la gobernadora y el respaldo del gobierno de México para hacer realidad una obra esperada por generaciones, que transformará la movilidad y el desarrollo del municipio.

También estuvieron en el evento la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar; el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández; el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, y autoridades federales, estatales y municipales.