Martes, octubre 14, 2025
Educación

Preside rector de la UATx entrega de 957 títulos de licenciatura y posgrado

La Redacción

“La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) entrega a su sociedad a 957 profesionales de licenciatura y posgrado para transformar e impactar en mejores condiciones de vida, a través de la aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanista, con ello cumple con su misión de formar a profesionales competentes”, externó el rector Serafín Ortiz Ortiz, al presidir la ceremonia de entrega de títulos en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Ante un público conformado por egresados y sus familiares, y estructura directiva de la institución, Ortiz aseguró que esta alma máter está llamada ser una universidad de transformación permanente, y seguirá su historia para preparar a más hombre y mujeres que sean ejemplares en su comportamiento para atender a la sociedad desde la dimensión de sus conocimientos y profesiones con sentido humano.

Más adelante, especificó que hay tres niveles de aprendizaje en la sociedad que se caracterizan por el diálogo continuo, pero quienes acuden a la universidad adquieren un bagaje de conocimientos sistematizados y sabiduría para proyectarla en beneficio de la colectividad y atender problemas concretos del país y el mundo, y mediante los programas de posgrado se busca innovar y compartir nuevos saberes para impactar en la sociedad y contribuir a su transformación.

Por su parte, Alejandro Palma Suárez, secretario Académico, reflexionó que para la sociedad cada egresado representa una esperanza renovada, porque son la generación que porta valores, capacidades y una visión ética del mundo, y para la UATx esta ceremonia protocolaria reafirma su misión de formar a seres humanos íntegros, críticos y comprometidos con su entorno a través de su Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

Dijo a los egresados que el título representa para ellos una promesa de autorrealización personal, familiar y social; además, es una herramienta de transformación porque cuando se vive y se aplica el conocimiento con sentido humano pueda cambiar la forma de ver y entender al mundo.

En tanto, Patricia Alavez Cruz, egresada de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la generación 2019–2024, en representación de los estudiantes titulados, afirmó que el título les da la oportunidad de dar cumplimiento al compromiso que adquirieron durante su preparación profesional; por ello, los conminó a seguir preparándose para que desde sus trincheras puedan seguir abonando a la transformación y desarrollo de la sociedad.

En este evento se otorgó un reconocimiento a la estudiante Ma. Isabel Torres Ramírez, de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud, por haber obtenido el premio al desempeño de excelencia EGEL–Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior).

