Presentó gobierno del estado el “Carnaval Tlaxcala 2023”

El gobierno del estado, a través de las secretarías de Educación Pública del Estado (SEPE), de Cultura (SC) y de Turismo del Estado (Secture), dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo durante el “Carnaval Tlaxcala 2023” del 16 al 21 de febrero, con el propósito de preservar y difundir las costumbres y tradiciones de la entidad.

Durante el acto protocolario en patio central de Palacio de Gobierno la mañana de este domingo, el titular de la SEPE y director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Homero Meneses Hernández explicó que a través de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte se impulsarán actividades importantes para realzar una de las fiestas más emblemáticas de Tlaxcala, la cual estuvo interrumpida por la pandemia de Covid–19 y que regresa con más fuerza y alegría que nunca.

“Para el gobierno del estado que preside Lorena Cuéllar Cisneros, es un enorme placer retomar estas actividades después de la pandemia (…) pero no puede realizarse si no retomamos a la cultura, la tradición y si no fortalecemos la educación”, expresó.

Informó que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de febrero la elección de la reina del “Carnaval Tlaxcala 2023”, el martes 7 se entregarán apoyos económicos a las camadas registradas, el jueves 16 tendrá lugar el desfile y coronación de la reina a las 16 horas por las principales calles de la ciudad capital; además del 17 al 21 habrá presentación de camadas en el Centro Expositor de Tlaxcala, entre otros eventos significativos.

En tanto, el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez resaltó la importancia que tiene para el gobierno estatal esta fiesta tlaxcalteca, de ahí que serán destinados 4.5 millones de pesos en apoyos económicos a camadas registradas, de acuerdo con la antigüedad, representatividad, camadas infantiles no escolarizadas y de nueva creación.

Finalmente, la titular de la Secture, Josefina Rodríguez Zamora remarcó que el carnaval de Tlaxcala es una de las fiestas más grandes del estado; por ello, tendrá como escenario el Centro Expositor con acceso gratuito, donde se habilitarán tres pistas de baile para la presentación de diferentes camadas de huehues que serán el Domo Blanco, la Plaza del Huehue y la explanada del estacionamiento; agregó que también habrá juegos mecánicos y puestos de comercio para disfrute de las familias, turistas y visitantes.

Cabe mencionar que estos eventos contarán con los lineamientos de prevención de contagios por SARS–CoV–2, como: uso obligatorio de cubreboca y puntos de gel antiséptico, así como con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para salvaguardar la integridad física y material de las y los asistentes.