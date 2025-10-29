Presentaron su obra los escritores David Olivares y Enrique Chávez y reciben premiación ganadores del concurso de calaveritas literarias

Los escritores David Olivares y Enrique Chávez presentaron sus libros Y en el eco, las voces finales y Luz de microondas, respectivamente, en el segundo día de actividades del Festival “La muerte tiene permiso” en su edición 37 In memoriam Juan Rulfo, que organizan estudiantes de 5° semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

El texto Y en el eco, las voces finales fue galardonado con el premio de poesía Dolores Castro que otorgó la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, por su estructura narrativa y la musicalidad de sus versos, que exploran el viaje interior del ser humano con imágenes poéticas de gran belleza

Así, el autor comentó que el libro está escrito a partir de un hecho específico de su vida y aborda la muerte de su abuelo, quien falleció hace cinco años, y para él fue un momento difícil de comprender y superar.

Este poemario se refiere a esa búsqueda del futuro perdido, de lo que cada ser humano tiene que hacer a pesar de vivir la muerte de un ser querido, desde seguir con las actividades cotidianas, hasta reconstruir y replantear la historia de vida de manera individual.

Por lo que respecta a Luz de microondas, la obra fue galardonada en 2022 con el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro, se basa en temas contemporáneos como el internet, memes y referencias culturales de los años noventa.

Su autor explicó que el libro buscaba romper con las estructuras tradicionales de escribir poesía y conseguir un discurso diferente a través del cual se pudieran abordar temas de actualidad.

La presentación de ambos textos fue moderada por el estudiante Álvaro Balbuena Pérez, y la exposición de los escritores motiva a los educandos de Lengua y Literatura Hispanoamericana a explorar el mundo de la literatura como una vertiente de su profesión, en virtud que ambos poetas son egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UATx.

De igual forma, en esta jornada, estudiantes ganadores del concurso de calaveritas del Festival recibieron sus respectivos premios en reconocimiento a su creatividad y conocimiento. Los trabajos fueron evaluados por los escritores Enrique Chávez y David Olivares.

En cuento, la primera posición la obtuvo América Lisbeth Robles por su obra “Dos viajes para una muerta”, el segundo lugar fue para Litzy Pérez Esquivel con “El último Tlachique” y el tercer lugar lo ganó Isaac Ovando Martínez por su obra “Si la muerte te salvará”.

Por lo que respecta a las calaveritas literarias, el primer lugar se otorgó al trabajo titulado “Los pináculos de la UATx” del exalumno José Juan Rodríguez Tecpa, mientras que el segundo lugar fue para la calaverita literaria “Alma enamorada”, dedicada al cantante Christian Nodal, de la autoría de Zaire Vázquez Caporal.