Presentarán libro que celebra el centenario de Apizaco a través de sus voces e historias

La Pinacoteca del Estado “Desiderio H. Xochitiotzin” será sede de la presentación del libro “Memorias de una ciudad centenaria. Apizaco 1921–2021”, una obra colectiva que rinde homenaje a la historia viva de la ciudad rielera, sus habitantes y su evolución a lo largo de un siglo.

- Anuncio -

El volumen, coordinado por la maestra Olimpia Guevara Hernández, el investigador Enrique Arellano Bravo y el historiador Noé Ortega Hernández, reúne crónicas, testimonios, poesías y fotografías que retratan el devenir de Apizaco, desde su origen ferroviario hasta sus transformaciones sociales, culturales y urbanas.

“Este volumen es un homenaje a la voz de sus habitantes, al patrimonio intangible que se teje en el tiempo de Apizaco”, señaló Guevara Hernández, destacando el carácter participativo del proyecto, que nació de una convocatoria abierta en redes sociales y medios locales.

La presentación se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre a las 17:00 horas, en el auditorio de la Pinacoteca, ubicada en Avenida Vicente Guerrero, número 15, en el centro de Tlaxcala.

- Advertisement -

“Rescatamos la historia para que la comunidad la conozca y la reconozca como suya”, afirmaron los compiladores.

El evento contará con la presencia de la escritora Isabel Aquino Romero, el cronista Joel Dávila Gutiérrez y el comunicador Víctor Loranca como moderador. La entrada será libre y habrá ejemplares disponibles para que el público lo pueda adquirir.

Los organizadores invitan a medios de comunicación, comunidad académica, estudiantes y público en general a sumarse a esta jornada de memoria y reflexión.