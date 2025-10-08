Miércoles, octubre 8, 2025
Presentan pasarela benéfica de Tlaxcala, la Feria de Ferias  2025 “Al toro con causa y a la moda”

La Redacción

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, y el grupo de Ganaderas de Toros de Lidia, anunciaron la segunda edición de la pasarela benéfica “Al Toro con Causa y a la Moda”, evento que reunirá a diseñadores locales y nacionales para reinterpretar la estética taurina en prendas, accesorios y textiles.

Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta ejecutiva del Patronato, subrayó que la pasarela, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre a las 18:00 horas, en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, es una celebración de la artesanía y de la iconografía del ruedo desde la óptica de la alta costura con una causa social, ya que todo lo recaudado se donará al Banco de Alimentos Tlaxcala.

Por su parte, Lu Llanos, presidenta de Tauromaquia Mexicana, capítulo Tlaxcala, destacó que la segunda edición confirma a Tlaxcala como tierra donde arte, toro y moda se convierten en ayuda tangible.

“Este evento nos permite mostrar el talento de nuestros diseñadores y canalizar la pasión de la fiesta a una causa noble”, dijo al invitar a empresas, diseñadores y público en general a sumarse.

En la pasarela participarán 16 diseñadores y marcas: Avonza del Toro, Soleá por Torería, Delirium Rose, Fersa Águila, Dafer, Skannda, Sombreros Siete Jaguar, Xilvia Romén, Karma Love, Yudelka Huerta, Caro Loaiza, Flamenco a la Mexicana, Artesanía Taurina AZ, Edgar González, Arlette Torres y Magaly Hernández.

Los boletos para la sección ruedo VIP tienen un costo de 300 pesos e incluye acceso a la fiesta taurina de clausura, y en tendido, un precio de 50 pesos. Los menores de 12 años tendrán entrada gratuita.

En tanto, el concurso de Diseño Taurino está dirigido a estudiantes, diseñadores emergentes y público aficionado y se evaluará inspiración, originalidad y acabado con referencia taurina. Habrá premios económicos para los tres primeros lugares.

La convocatoria completa se puede consultar en las redes sociales de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025, y Tauromaquia Mexicana, capítulo Tlaxcala. Informes y venta de boletos: [email protected] o al teléfono 55 6233 5783.

