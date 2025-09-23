Presentan “Los sabores de Mazatecochco” en el Patio Vitral del Congreso

Las diputadas María Aurora Villeda Temoltzin y Brenda Cecilia Villantes Rodríguez atestiguaron la presentación del libro Los sabores de Mazatecochco, de Liliana Perales Cortes y la Muestra Cultural organizada por autoridades municipales de Mazatecochco en el Patio Vitral del Congreso del estado, donde se compartió el legado histórico, las tradiciones ancestrales, la gastronomía, los usos y costumbres, así como el potencial turístico de esta comunidad.

En su intervención, la diputada Aurora Villeda subrayó la importancia de abrir espacios para difundir los atractivos turísticos de los municipios de Tlaxcala, al considerar que este tipo de actividades son un pilar en la construcción del desarrollo económico regional.

Además, reconoció a las autoridades de Mazatecochco por su constancia en la promoción cultural y en la representación de su Comuna.

Por su parte, Brenda Cecilia Villantes afirmó que el Congreso del estado se engalana al ser sede de la exposición cultural y turística de Mazatecochco. Asimismo, invitó a los presentes a visitar el municipio sureño para conocer de primera mano las tradiciones que le dan identidad y lo hacen destacar en el estado.

La muestra incluyó la gastronomía regional con platillos como el mole de toro, tradiciones esenciales como el carnaval, las costumbres en torno a eventos funerarios, las celebraciones religiosas y sociales del Día de Todos los Santos, la riqueza musical que acompaña a la vida cotidiana de la comunidad, así como la fiesta patronal que cada año congrega a sus habitantes.