Presentan iniciativa “Por la paz y contra las adicciones” en la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud

La Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya, en compañía del secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, presentó la iniciativa “Por la Paz y Contra las Adicciones”, durante la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (CONASABI) 2025 que se realiza en el Estado de Tlaxcala.

En el segundo día de actividades de este 8 de agosto, explicó a los secretarios de Salud del país que, esta iniciativa, es impulsada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y busca promover la convivencia pacífica y prevención de adicciones, especialmente entre jóvenes, a través de diversas actividades.

Ramírez Amaya también exhortó a los responsables de la salud en las distintas entidades federativas del país, a sumarse a este gran esfuerzo y trabajar de manera conjunta y coordinada por el bien de los jóvenes de México.

Además, en la Segunda Sesión del Consejo Nacional de Salud y Bienestar (CONASABI), el Secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, reafirmó el compromiso de la Secretaría de Salud con la consolidación de un Sistema Nacional de Salud Único que garantice la promoción, protección y recuperación de la salud de todas las personas en México.

Enfatizó que el Sistema Nacional de Salud Único no sólo debe enfocarse en la atención médica, sino priorizar también el mantenimiento de la salud y el bienestar integral de la población.