Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasPolítica

Presentan gira cultural y educativa “Tlaxcala, tierra de guerreras y princesas” en el Congreso del estado

La Redacción

En el Patio Vitral del Congreso del estado se llevó a cabo la presentación de la gira cultural y educativa “Tlaxcala, tierra de guerreras y princesas”, encabezada por la diputada Laura Yamili Flores Lozano y el Grupo Cultural Tizatlán. Esta iniciativa recorrerá instituciones de nivel básico con el propósito de difundir el legado histórico que las mujeres tlaxcaltecas dejaron a través de su participación en la Conquista.

Flores Lozano anunció que la gira comenzará el próximo 24 de septiembre y subrayó que este proyecto busca sembrar en niñas, niños y jóvenes semillas de identidad, respeto e igualdad, promoviendo el orgullo por las raíces tlaxcaltecas y recordando que Tlaxcala es tierra de guerreras, destacando que esta presentación cobra especial relevancia en el Día Internacional de la Mujer Indígena.

Durante el evento, integrantes del Grupo Cultural Tizatlán resaltaron la importancia de recuperar el legado de las hijas de Xicohténcatl El Huehue, destacando la participación de Tecuelhuetzin en la lucha contra el Imperio Mexica y en la Conquista del sur de América, hechos que nutren el acervo histórico de Tlaxcala y su papel en la construcción del México moderno.

Finalmente, la legisladora informó que la gira está abierta a instituciones de nivel primaria, secundaria y preparatoria, y que quienes deseen participar podrán hacerlo mediante un oficio de solicitud en sus oficinas ubicadas al interior del Congreso del estado.

